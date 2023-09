Swart komt met hard statement over chaos bij Ajax en eist vertrek van één man

Woensdag, 20 september 2023 om 18:50 • Wessel Antes • Laatste update: 19:36

Ajax moet Sven Mislintat direct ontslaan, zo zegt clubicoon Sjaak Swart in gesprek met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone. Volgens Mister Ajax is de Duitse technisch directeur verantwoordelijk voor de chaos in de Johan Cruijff ArenA. Swart ziet Mislintat het liefst zo snel mogelijk vertrekken, zo zegt hij daags nadat bekend werd dat Ajax een onderzoek is gestart naar de transfer van Borna Sosa deze zomer. De Amsterdammers gaan de handelswijze van de beleidsman onder de loep nemen.

Op de vraag of Mislintat kan blijven komt Swart met een kraakhelder antwoord. “Nee. Dat is het enige wat ik zeg.” Kusters vraagt of ze hem net als Marc Overmars direct van de hand moeten doen. “Nou, net als Overmars niet, anders. Hij moet anders weg. Met een klein tikkie”, lacht Swart, terwijl hij buiten beeld een schoppende beweging maakt. Swart hoopt dus dat Ajax verder gaat zonder Mislintat, die tot de zomer van 2026 vastligt in Amsterdam.

Chaos

Dinsdagmiddag werd bekend dat Ajax vanwege mogelijke belangenverstrengeling een onderzoek is gestart naar directeur voetbalzaken Mislintat. De Amsterdamse club was niet op de hoogte van een aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH in Matchmetrics heeft, zo liet een persvoorlichter weten aan de NOS. De omroep onthulde onder meer dat Ajax op de slotdag van de transferperiode Borna Sosa heeft gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van de td.

De reactie van Ajax luidde als volgt. “Wij hebben dit vanzelfsprekend met Sven besproken. Hij heeft daar een uitgebreide toelichting op gegeven. Sven heeft verklaard dat in 2020 een investeringsronde heeft plaatsgevonden waarbij verschillende partijen in Matchmetrics geïnvesteerd hebben. Bij het maken van de afspraken ter zake de investering is meteen ook afgesproken dat deze lening op een later moment omgezet zou worden naar een 3% aandeelhouderschap. Ajax is dit uiteraard nader aan het bekijken en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs. Sven verleent daarbij volledige medewerking, waaronder het delen van alle relevante documenten.”