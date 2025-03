Suriname staat voor tweede Gold Cup-deelname ooit dankzij overwinning op Martinique

Suriname mag zich in de zomer van dit jaar melden op de Gold Cup in Amerika en Canada. De ploeg van Stanley Menzo was in de nacht van dinsdag op woensdag met 0-1 te sterk voor Martinique en dat was, na de 1-0 overwinning in het heenduel, voldoende voor deelname aan het belangrijkste voetbaltoernooi van Noord- en Centraal Amerika en de Caraïben.

In de laatste kwalificatieronde was Suriname over twee wedstrijden dus met 2-0 te sterk voor Martinique. Vorige week vrijdag was Gyrano Kerk de matchwinner, afgelopen nacht was die eer aan Immanuel Pherai toebedeeld.

Met verder onder meer Richonell Margaret (RKC Waalwijk), Kenneth Paal (voorheen PSV en PEC Zwolle), Ridgeciano Haps (voorheen AZ, Go Ahead Eagles en Feyenoord) en Warner Hahn (voorheen onder meer Feyenoord en sc Heerenveen) in de basis, verschenen er verscheidene in Nederland bekende gezichten op het veld.

Het is voor Natio de tweede deelname ooit aan de Gold Cup, nadat het in 2021 debuteerde op de eindronde. Destijds was de groepsfase meteen het eindstation. Halverwege juni begint Suriname aan de nieuwe poging.

Ook het Curaçao van Dick Advocaat plaatste zich reeds voor de Gold Cup, waar het voor het eerst sinds 2019 aan meedoet.