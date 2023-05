Supporters van gedegradeerd Sampdoria hebben toch reden tot groot feest

Woensdag, 31 mei 2023 om 18:36 • Jonathan van Haaster

Het nieuws van het aftreden van eigenaar Massimo Ferrero bij Sampdoria heeft tot dolle vreugde geleid bij de supporters van die club. Op sociale media circuleren filmpjes waarop te zien is dat fans van Samp luidkeels zingen, vuurwerk afsteken en door het dolle heen zijn. De vreugde om het aftreden van Ferrero heeft alles te maken met de vertroebelde relatie tussen de inmiddels ex-eigenaar en de fans. Ferrero trad in 2021 al gedwongen terug als voorzitter, maar een nieuwe eigenaar kwam er maar niet en de supporters gaven Ferrero daar de schuld van. Deze week werd bekend dat Ferrero zijn aandelen heeft overgedragen aan Andrea Radrizzani.

Sampdoria is sinds december 2021 op zoek naar een nieuwe eigenaar, nadat Ferrero in december van dat jaar werd gearresteerd wegens financiële misdrijven die hij heeft gepleegd als zakenman. Hoewel die misdrijven niets met de club te maken hadden, was de club sindsdien op zoek naar een nieuwe eigenaar. Ferrero moest aftreden als Sampdoria-voorzitter, maar was nog wel altijd de eigenaar van de club. Een akkoord met een nieuwe partij, waaronder met het Amerikaanse Melryn Partners, werd er echter maar niet gesloten. In 2019 al probeerden wijlen Gianluca Vialli en het Amerikaanse York Capital Management de club te kopen, maar Ferrero wist nooit een akkoord te bereiken met die partij of een andere. Ferrero is er nu wel in geslaagd tot een akkoord te komen met Radrizzani, die ook de eigenaar van Leeds United is.

Na de bekendmaking van het nieuws gingen duizenden supporters de straat op om het goede nieuws te vieren. Zo staat er op een spandoek: 'Sampdoria is bevrijd'. Zowel overdag als in het midden van de nacht werd het feest gevierd. Ferrero heeft de beelden gezien en is op zijn zachtst gezegd niet blij met de reactie van de supporters. "Ik zeg alleen: op een dag zullen jullie spijt krijgen", vertelde hij bij streamingplatform Telenord. "Ik wens Andrea Radrizzani veel succes, een echte voetbalman." Edoardo Garrone verkocht de club in 2014 aan Ferrero, die daarvoor 'slechts' de vijftien miljoen euro die de club aan schulden had diende af te lossen. In februari werd bekend dat de schuld was opgelopen tot zo'n 150 miljoen euro.

Dat Ferrero niet geliefd is en was bij de eenmalig winnaar van de voorloper van de Europa League, was al langer bekend. Eind februari werd bekend dat er voor het hoofdkantoor van de Serie A een doos werd aangetroffen met daarin een varkenskop. Daar zat ook een brief bij waarin duidelijk werd dat het een dreigement richting Ferrero en vice-voorzitter Antonio Romei was. "Jullie zijn de volgende", viel er in de brief te lezen, verwijzend naar de afgehakte kop van het dier. Het was niet de eerste keer dat er een dreigement plaatsvond. In januari van dit jaar werd er een anonieme kogelbrief verstuurd naar de club, met het bericht dat de volgende kogel echt zou zijn.

Ten tijde van de dreigementen stond Sampdoria er financieel zeer beroerd voor, terwijl de club ook op sportief vlak beneden alle peil presteerde. De club is al enige tijd de hekkensluiter in de Serie A en degradeerde onlangs officieel naar de Serie B. Woensdag maakte Sampdoria bekend dat de club een kapitaalinjectie krijgt van maximaal veertig miljoen euro. Het is onderdeel van het herstructureringsplan dat de club voor ogen heeft. La Gazzetta dello Sport schreef in februari dat de club dringend behoefte heeft aan een bedrag van 35 tot 50 miljoen euro om het hoofd boven water te houden. Dankzij de financiële injectie lijkt de club gered te zijn. Sampdoria kan zich dus 'gewoon' inschrijven voor het komende seizoen in de Serie B. Wel is het mogelijk dat i Blucerchiati nog een puntenstraf krijgen wegens de financiële wanorde.