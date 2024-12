Supporter van Wolverhampton Wanderers probeerde Justin Kluivert op bizarre manier af te leiden

Justin Kluivert was zondag tegen Wolverhampton Wanderers (2-4 winst) de gevierde man bij AFC Bournemouth. De 25-jarige Zaandammer wist liefst drie penalty’s te benutten in één Premier League-duel en vestigde daarmee een record. Tijdens de derde penalty van Kluivert zette een supporter van de thuisclub een wel heel bijzondere afleidingsmanoeuvre op touw.

Terwijl Kluivert klaarstond om zijn derde strafschop te verzilveren, trok de Wolves-fan zijn broek omlaag, om vervolgens ook zijn shirt omhoog te doen. Kluivert stuurde doelman José Sa, ondanks het opmerkelijke tafereel, de verkeerde hoek in.

Na afloop stond Kluivert voor de camera van Viaplay. “Dat ik zo geschiedenis schrijf is prachtig. Ik ben er erg blij mee. Ik train op penalty's met Kepa. We proberen altijd wat dingen uit. Ik probeer rustig te blijven en dan wordt het makkelijk.”

Kluivert is als aanvallende middenvelder bezig aan een uitstekend seizoen in de Premier League. De rechtspoot staat na dertien competitiewedstrijden op vijf doelpunten en twee assists.

Door zijn goede prestaties speelde Kluivert zich ook weer in de kijker bij bondscoach Ronald Koeman. Onlangs speelde hij na ruim zes jaar weer een interland namens het Nederlands elftal.

Kluivert ligt bij Bournemouth nog tot medio 2028 vast. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 14 miljoen euro.

In de zomer van 2023 maakten the Cherries ruim 10 miljoen euro over aan AS Roma om Kluivert over te nemen. Bournemouth staat dankzij de zege van zaterdag keurig in de middenmoot op plek elf.