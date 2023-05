Supersub Danilo veroordeelt FC Emmen met late dubbelslag tot play-offs

Zondag, 21 mei 2023 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:46

Feyenoord is er voor de dertiende keer op rij in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. De landskampioen kwam nog wel op achterstand tegen FC Emmen, maar wist alsnog met drie punten uit Drenthe te vertrekken: 1-3. Invaller Danilo was na rust de matchwinner van Feyenoord. Door de gevoelige thuisnederlaag is Emmen met nog een speelronde voor de boeg definitief veroordeeld tot de zestiende plaats en een ticket voor de play-offs om lijfsbehoud.

De constant aan Tottenham Hotspur gelinkte Slot koos in Emmen op doel zoals verwacht voor Justin Bijlow. De verdediging van de bezoekers uit Rotterdam bestond van rechts naar links uit Lutsharel Geertruida, Wieffer, David Hancko en Quilindschy Hartman. Het middenveld van de kersverse kampioen werd gevormd door Timber, Kökçü en Sebastian Szymanski. In de voorhoede moest de aanvoer richting Santiago Giménez komen van Igor Paixão en Oussama Idrissi. Marcus Pedersen en Gernot Trauner ontbraken in Emmen vanwege blessureleed.

Feyenoord dacht al na zeven minuten aan een strafschop toen Idrissi in de zestien in de rug werd gelopen. Arbiter Pol van Boekel en de VAR vonden het echter niet voldoende voor een penalty. Emmen werd gaandeweg sterker en dat resulteerde na een kwartier spelen in de 1-0. Richairo Zivkovic was bij uitbraak Wieffer te snel af, om vervolgens Bijlow van dichtbij koeltjes te passeren. Feyenoord had al snel op gelijke hoogte kunnen komen, maar na goed voorbereidend werk van Paixão liet Giménez de bal van zijn voet springen in kansrijke positie. De gelijkmaker kwam er alsnog toen Idrissi de bal vanaf de rand van de zestien keihard in de rechterbovenhoek knalde. Er was in de slotfase van de eerste helft nog woede bij Emmen toen Van Boekel een vrije trap gaf op het moment dat Zivkovic op Bijlow af kon gaan.

Slot besloot halverwege niet in te grijpen, maar paste na een uur spelen wel drie wissels toe. Javairô Dilrosun, Neraysho Kasanwirjo en Alireza Jahanbakhsh kwamen erin voor Idrissi, Timber en Paixão. Later maakte ook Danilo nog zijn entree en dat bleek een gouden greep van Slot. Giménez raakte van dichtbij nog de paal, maar Danilo kopte raak op aangeven van Geertruida. De goal kwam keihard aan bij Emmen, dat intussen had vernomen dat Excelsior ruim zou gaan winnen. Feyenoord strooide nog meer zout in de Drentse wonden: Danilo tekende voor zijn tweede van de middag en zijn tiende van het seizoen na goed verlengen van Jahanbakhsh: 1-3. De supersub had nog voor een hattrick kunnen zorgen, maar in de rebound schoot hij ver naast.

