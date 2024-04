Summerville pakt bal af van teamgenoot Piroe en maakt cruciale goal in titelrace

Leeds United heeft maandag een cruciale overwinning geboekt in de Championship. In het thuisduel was de ploeg mede door een treffer in de 88ste minuut van Crysencio Summerville met 3-1 te sterk voor Hull City. Dankzij de driepunter behoudt Leeds de tweede positie, die aan het einde van het seizoen recht geeft op directe promotie. Met nog acht wedstrijden te gaan staat Ipswich Town (87 punten) bovenaan, terwijl Leeds (86) en Leicester City (85) kort daarachter volgen.

Leeds United - Hull City 3-1

In de negende speelminuut opende Samuel Byram de score namens de thuisploeg, maar na ruim een half uur spelen trok Fabio Carvalho de stand al gelijk: 1-1. Lang leek het bij een gelijkspel te blijven, totdat Summerville in de 86ste speelminuut gevloerd werd in de vijandige zestien.

Invaller Joel Piroe dacht de penalty die volgde te gaan nemen, maar Summerville ging na een discussie zelf achter de bal staan. De linksbuiten schoot de 2-1 binnen. Diep in blessuretijd maakte Daniel James er op aangeven van Piroe ook nog 3-1 van.

Joel Piroe stond al klaar om de strafschop vlak voor tijd met een gelijke stand te nemen, maar daar dacht Crysencio Summerville anders over! #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8W9M9NkGQ5 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2024

