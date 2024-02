Süley looft ex-Feyenoorder: ‘Een van de weinigen die Messi in zijn broekzak had’

Süleyman Öztürk heeft genoten van het spel van Renato Tapia. De voormalig speler van Feyenoord en FC Twente won afgelopen zondag met zijn ploeg Celta de Vigo met 0-3 op bezoek bij Osasuna, dat twaalfde staat in LaLiga.

Tapia was van 2014 tot 2020 op de Nederlandse velden te bewonderen. Twente nam hem ruim tien jaar geleden over van Esther Grande de Bentin, een voetbalacademie waarmee de Tukkers een samenwerkingsverband hadden. Tapia speelde uiteindelijk 34 officiële duels voor Twente, 69 voor Feyenoord en kwam op huurbasis ook nog 19 keer uit voor Willem II.

3,5 jaar geleden maakte de 84-voudig international van Peru transfervrij de overstap van Feyenoord van Celta. Öztürk zag Tapia afgelopen weekend aan het werk en raakte onder de indruk van de rechtspoot.

“Celta is al jarenlang tegen de onderkant van LaLiga aan het vechten en weet er telkens net in te blijven”, begint Süley in een video-item van Voetbal International. “Tapia is daar aanvoerder en staat centraal in de verdediging, Rafa Benítez is zijn trainer. Als je Tapia ziet, dan denk je: die is 44 jaar oud. Hij heeft een flink bos haar, maar dan zoek je het op en zie je dat hij pas 28 is.”

“Hij speelt rechts centraal achterin in een driemansdefensie. Hij is verdedigend sterk en zijn kwaliteit is dat hij ook van achteruit de opbouw kan verzorgen. Hij is enorm van waarde voor dit elftal van Celta, dat bezig is om lijfsbehoud te realiseren.”

Het is niet de eerste keer dat Tapia Öztürk in positieve zin opviel. Zo zag de journalist hem een keer in 2017 uitblinken in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië (0-0). “Tapia heeft natuurlijk bij FC Twente en Feyenoord gespeeld en is een van de weinige spelers die ik ooit Messi goed heb zien dekken”, geeft Öztürk aan.

“Met Peru speelde hij ‘s nachts om een uur of twee Nederlandse tijd tegen Argentinië in La Bombonera (het stadion van Boca Juniors, red.). Tapia is echt een van de weinigen die ooit Messi in zijn broekzak had. Het is leuk om te zien dat hij bij Celta zo belangrijk is.”

Tapia was overigens niet de enige voormalig Eredivisionist die zondag sterk speelde tegen Osasuna. Jørgen Strand Larsen (ex-FC Groningen) was belangrijk met een doelpunt en een assist, terwijl Anastasios Douvikas, die vorig seizoen nog in de punt van de aanval bij FC Utrecht stond, ook trefzeker was.

