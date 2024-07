Sugawara vertrekt voor miljoenenbedrag bij AZ en tekent tot zomer van 2028

Yukinari Sugawara is zo goed als zeker Eredivisionist-af. De Japanner had een vertrekwens en ruilt AZ naar alle waarschijnlijkheid in voor Southampton, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Premier League.

Zowel Fabrizio Romano als Voetbal International meldt het nieuws woensdagochtend. Sugawara ondergaat woensdag zijn medische keuring in Engeland, waarna hij een contract tot medio 2028 tekent.

Romano schrijft dat AZ een bedrag van maximaal zeven miljoen euro overhoudt aan de offensieve rechtsback. Die som is inclusief bonussen, dus op voorhand zullen de Alkmaarders een lager bedrag ontvangen.

Daarmee komt er na vijf jaar een einde van Sugawara's dienstverband in Nederland. De nu 24-jarige wingback kwam in de zomer van 2019 over van het Japanse Nagoya Grampus en speelde sindsdien 198 wedstrijden voor AZ.

Dat de Alkmaarders openstonden voor een vertrek van Sugawara heeft alles te maken met het aflopende contract van de dertienvoudig international van Japan. Zijn verbintenis liep nog één jaar door en dus moest AZ deze zomer verkopen om wat aan Sugawara over te houden.

Vervanger

De opvolger van de vertrekkend rechtsback heeft AZ reeds in huis: Seiya Maikuma werd midden juni al gepresenteerd. De 26-jarige vleugelverdediger kwam over van het Japanse Cerezo Osaka en tekende een contract tot medio 2028 in het AFAS Stadion.

"Ik denk dat hij zeker ook veel gelijkenissen heeft met Yuki (Sugawara, red.)”, vertelde directeur voetbalzaken Max Huiberts bij de presentatie van de nieuwe Japanner. “Hij is aanvallend ingesteld. Comfortabel aan de bal. Misschien zelfs in het verdedigende deel nog iets volwassener. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Denso Kasius. Die hebben we vorig jaar ook naar AZ gehaald en die heeft ook veel kwaliteit, dus dat wordt een interessante strijd."

