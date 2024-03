Streep van Lorenzo Pellegrini helpt Italië in New Jersey op weg naar zege

Italië heeft zondagavond (Nederlandse tijd) een oefenzege geboekt op Ecuador. In Harrison, New Jersey zagen vele Italiaanse fans gli Azzurri met 2-0 winnen van de Zuid-Amerikanen. AS Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini zorgde met een streep al in de derde minuut voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Vlak voor tijd wist ook Nicolò Barella raak te schieten.

Aan de kant van Italië kreeg Guglielmo Vicario de voorkeur boven onder meer Gianluigi Donnarumma. Voorin was Giacomo Raspadori de spits van dienst. De Napoli-aanvaller werd in zijn rug gesteund door Pellegrini en Nicolò Zaniolo. Federico Dimarco en Raoul Bellanova moesten op de flanken voor aanvallende input zorgen. Bij Ecuador stonden er met onder meer Piero Hincapié, Pervis Estupiñán en Moisés Caicedo eveneens diverse grote namen aan de aftrap.

Italië kreeg al vroeg in de wedstrijd een vrije trap net buiten de zestien. De bal lag perfect voor linkspoot Federico Dimarco, die zijn inzet in de Ecuadoraanse muur zag belanden. De rebound kwam perfect terecht voor de linker van Pellegrini, die met een streep in de rechterhoek voor gejuich in de Red Bull Arena zorgde: 1-0.

Ecuador, dat fel speelde, kwam even later goed weg toen Dimarco zijn kopbal uiteindelijk geen groot gevaar opleverde. Ecuador liet zich in de fase daarop ook geregeld zien. Zo zag Vicario tot zijn opluchting dat een poging van Caicedo maar net naast vloog. Aan de andere kant liet Zaniolo een grote kans liggen, door niet genoeg richting de hoek te mikken en Javier Burrai de kans te geven om te redden.

Italië ging op zoek naar de volgende treffer, maar veel meer dan vijf hoekschoppen in een kort tijdsbestek leverde dat niet op voor gli Azzurri. Tegen het einde van de eerste helft kreeg ook Gonzalo Plata nog een prima schotkans, maar zijn inzet vloog vrij ver naast.

Pellegrini stelde Raspadori vlak na rust in staat om de 2-0 aan te tekenen. De aanvaller van Napoli zag Burrai de bal fraai onder de lat vandaan tikken. Uitblinker Pellegrini bood amper twee minuten later ook Zaniolo de kans om te scoren, maar de aanvaller van Aston Villa kopte, tot zijn eigen frustratie, naast.

Dat had Italië duur kunnen komen te staan, zeker toen Vicario met zijn eerste échte redding van de wedstrijd direct een grote kans onschadelijk maakte. Gonzalo Plata zag zijn inzet gekeerd worden door de goalie van Italië. De rebound werd door Estupiñán ternauwernood naast geschoten.

In blessuretijd liet Carlos Gruezo nog na om voor de 1-1 te zorgen. De speler van San Jose Earthquakes kopte over. Vlak voor het laatste fluitsignaal maakte Nicolò Barella er 2-0 van. De middenvelder van Inter chipte fraai raak na een scherpe counteraanval.

