Steven Bergwijn maakt zijn tweede treffer van het seizoen voor nieuwe koploper Al-Ittihad

Al-Ittihad heeft donderdagavond een comfortabele zege geboekt in de Saudi Pro League. De koploper bleek op zoek bij Al-Orubah een maatje te groot voor zijn tegenstander: 0-2. Saleh Al-Shehri en Steven Bergwijn maakten de doelpunten.

Al-Orubah - Al-Ittihad 0-2

Zonder Karim Benzema in de wedstrijdselectie kwam Al-Ittihad op voorsprong in de 25ste speelminuut. Bergwijn creëerde ruimte voor de zestien en bediende Muhannad Shenqeeti op de rechterflank. Laatstgenoemde had een goede voorzet in huis op Al-Shehri, die afrondde: 0-1. Bergwijn zette zijn naam in het tweede bedrijf op het scorebord, toen hij uit een strafschop raak schoot in de linkerbovenhoek: 0-2.