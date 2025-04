Steven Bergwijn blikt terug op rampzalig jaar: ‘De Ajax-fans waren echt soldaten, want wij...’

Steven Bergwijn blikt in de podcast Convo terug op het vorige seizoen van Ajax. De voormalig aanvoerder van de Amsterdammers looft de support van de supporters.

“Ik moet eerlijk zeggen: De Ajax-fans waren echt soldaten”, begint Bergwijn het interview. “Wij waren namelijk belachelijk slecht, maar ze bleven wel achter ons staan.”

Bergwijn haalt vervolgens een voorval erbij. “Ze zijn één keer de bus komen opwachten. Ik geef ze daarin volkomen gelijk, want we kregen een pakslaag in Rotterdam. Maar ze kwamen met de intentie om ons te steunen.” De aanvaller volgt Ajax nog steeds op de voet. “Ze hebben ons altijd gesteund in een moeilijke fase, dus daarom ben ik ook echt blij dat ze dit seizoen de titel gaan pakken.”

De linksbuiten liet eerder weten bij Convo dat hij het lastig vond om aanvoerder te zijn. “Maurice Steijn kwam op het trainingskamp naar me toe en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.”

“Maar diep in mezelf had ik al zoiets van: ik zie mezelf niet als aanvoerder”, vervolgt Bergwijn. “Ik wilde gewoon mezelf kunnen zijn, maar je gaat ook niet nee zeggen tegen de band”, verklaart Bergwijn waarom hij het aanbod accepteerde.

“Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een band met die jongere gasten en ik was die jongen uit Amsterdam”, vervolgt Bergwijn. “En toen kwam alles wel op mij man.”

“Voor mij was het moeilijkste wel die interviews geven. Ik hou daar niet van. Ik zeg gewoon wat ik denk. Recht is recht en krom is krom. Nu moest ik ineens politiek correct zijn. Dat vond ik moeilijk, want ik wil me gewoon kunnen uiten”, gaat de linksbuiten van Al-Ittihad verder.

“Als je die band draagt, wordt er altijd naar je gekeken. De media schreven de hele tijd over Bergwijn. Bergwijn dit en Bergwijn dat. Toen had ik wel besloten dat ik moest vertrekken bij Ajax”, besluit de 27-jarige speler.