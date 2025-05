Steven Bergwijn beweert dat Ronald Koeman op één punt niet de waarheid sprak bij het Nederlands elftal

De zaakwaarnemer van Steven Bergwijn heeft niet naar Ronald Koeman gebeld om een eventuele terugkeer van zijn cliënt in het Nederlands elftal te bespreken. Dat zegt Bergwijn (27) in Matchday van Broederliefde.

De buitenspeler en Koeman hebben al langer een conflict. Dat begon toen Koeman begin september, na de transfer van Bergwijn naar Saudi-Arabië, op een persconferentie zei dat het boek voor Bergwijn bij Oranje 'in principe' dicht is. Bergwijn haalde daarna in een interview met De Telegraaf uit naar de bondscoach.

“Als hij een betrokken bondscoach was geweest, dan had hij me eerst gebeld. Nu moest ik het vanaf de tv vernemen. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem.”

“Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar”, aldus Bergwijn in het interview.

Koeman vertelde vervolgens in maart dat hij was gebeld door de zaakwaarnemer van Bergwijn. “Hij vroeg me of er eventueel nog... Ik zei: ‘Nou, dan moet Bergwijn toch de telefoon pakken.’” De zaakwaarnemer van de geboren Amsterdammer, Ali Dursun, heeft volgens Bergwijn helemaal niet met de bondscoach gebeld.

“Mijn zaakwaarnemer heeft helemaal niet gebeld naar hem om te peilen hoe hij naar een eventuele terugkeer keek”, zegt Bergwijn woensdag in de show. “Mijn agent weet hoe ik erin sta. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik sta daar achter. Ik vind niet dat ik fout zit in deze situatie. Het is goed zo, wat mij betreft. Ik zit goed hier. Wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren, maar ik ga niemand bellen, man.”

Bergwijn heeft nog steeds respect voor Koeman. “Ik ben ook geen klein kind. No hard feelings. Ik heb geen hekel aan hem en waardeer het nog steeds dat hij mij mijn debuut heeft gegund. Ik heb nog steeds respect voor hem. Maar dit (de uitspraken van Koeman na zijn transfer, red.) kon ook anders, begrijp je?”