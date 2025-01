Steven Berghuis en Davy Klaassen ontbreken in opstelling Ajax: Farioli heeft basiskracht eindelijk terug

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het duel met sc Heerenveen bekendgemaakt. Anton Gaaei is op rechtsback de vervanger van Devyne Rensch. Brian Brobbey is in Friesland de spits van dienst, terwijl Josip Sutalo eindelijk terugkeert in de basiself. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 3.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Rensch is in afwachting van zijn transfer naar AS Roma, waardoor Farioli noodgedwongen voor Gaaei kiest. Youri Baas vormt het centrum met Sutalo, die weer de voorkeur krijgt boven Daniele Rugani. Jorrel Hato is de linksback.

Op het middenveld kiest Farioli voor Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en Jordan Henderson. Brobbey is de spits, die hoopt op bruikbare ballen van vleugelspelers Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links).

"Ze durven te voetballen vanuit achteruit en hebben individueel goede spelers”, blikte Hato vooruit bij Ajax TV. “Ze doen het steeds beter en voor ons is het weer een belangrijke wedstrijd. Het gaat niet makkelijk worden, maar ik heb er vertrouwen in."

Hato weet wel dat het voetballend gezien beter moet. “Na de laatste interlandperiode loopt het wat moeizamer en winnen we de wedstrijden lastig. Ik kan dat niet helemaal verklaren, maar we zijn bezig om het goede spel van het begin weer terug te krijgen."

Ajax zag PSV, Feyenoord, FC Utrecht en AZ zaterdag punten verspelen en kan dus prima zaken doen met het oog op de tweede plaats. Heerenveen boekte vorige week een knappe zege op NAC Breda (2-4) en is slechts één punt verwijderd van plek acht.

De Friezen hebben tegen Ajax door verschillende redenen te maken met een waslijst aan afwezigen. Ion Nicolaescu, Luuk Brouwers, Pawel Bochniewicz, Oliver Braude, Milos Lukovic, Marcus Linday en Simon Olsson zijn er niet bij. Sam Kersten en Denzel Hall zijn ook niet okselfris.

Opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Ali, Kersten, Hopland, Köhlert; Condé, Van Ee, Smans; Jahanbakhsh, Rallis, Trenskow.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.