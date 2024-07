Leonne Stentler serieus gekwetst: ‘Dat je bedenkt om dat te doen, vind ik absurd’

Leonne Stentler moet als vrouwelijke analist bij de NOS van het mannenvoetbal vaak dealen met keiharde kritiek. De oud-prof probeert alle negatieve reacties eenvoudig naast zich neer te leggen, maar het steekt haar dat haar partner wordt bestookt met soortgelijke uitingen.

Stentler moet het vaak ontgelden als ze op zondagavond aanschuift bij het NOS-praatprogramma Studio Voetbal. De mannen van Vandaag Inside, Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, laten zich ook vrijwel altijd negatief over de analist uit.

De vele kritiek heeft Stentler er echter nooit van weerhouden om minder vaak aan te schuiven. “Toen ik werd gevraagd om vast aan tafel te komen bij de vrijdagse Eredivisie-uitzending heb ik één tel nagedacht”, zegt ze in het weekendmagazine Mezza. “Zo van: als ik over mannenvoetbal ga meepraten, komen er felle reacties. Maar ik wil me daar niet door laten weerhouden.”

Stentler schuift altijd aan bij een voetbalpraatprogramma van de NOS met dezelfde instelling. “Ik weet gewoon dat ik praten over voetbal en het spel analyseren enorm leuk vind, dat het bij me past en dat ik het goed kan.”

De analist laat weten dat ze haar socialemedia-accounts een paar jaar geleden al zo heeft ingesteld dat ze geen reacties van anonieme gebruikers kan zien. “Er zijn toch altijd mensen die alles slecht vinden wat ik doe.”

Wat ze wel naar vond en wat haar serieus raakte, is dat mensen berichten naar de accounts van haar vriendin stuurden. “Dat je bedenkt om dat te doen, vind ik absurd. Hoe gek moet je zijn om naar iemand lelijke dingen over haar partner te sturen, zodat ze alsnog bij haar terechtkomen? Dat is écht slecht.”

“Ik kan ook niet zeggen: ik leg het naast me neer en het doet me niets. Want ik denk dat iedereen door zo’n bericht wel ergens geraakt wordt”, geeft Stentler aan. “Dat we dit anoniem kunnen doen, is echt een breed maatschappelijk probleem. Ik denk dat veel mensen daar last van hebben, ook als je niet met je kop op tv komt. Ik zou nu niet willen opgroeien. Als je vroeger werd gepest, had je in elk geval rust als je thuis kwam. Nu kan het door blijven gaan, in deze online samenleving.”

