Stem hier voor het VZ Team van het Jaar: de rechtercentrale verdediger

Donderdag, 1 juni 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:37

Het reguliere seizoen in de Eredivisie zit erop. Feyenoord is kampioen, PSV heeft zich verzekerd van een plekje in de voorronde van de Champions League en vooral voor Ajax was het een teleurstellende jaargang. Voetbalzone stelde de afgelopen weken steeds een Team van de Week samen en is nu op zoek naar het Team van het Jaar. Stem op de speler die jij dit seizoen het beste vond, met vandaag de zoektocht naar de beste rechtercentrale verdediger.

Voetbalzone gaat op zoek naar elf spelers en een trainer voor het Team van het Jaar. Daar is jouw hulp bij nodig, want de stem van de community bepaalt voor een groot deel de uitslag. Per positie zijn er vijf nominaties, waar op gestemd kan worden. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet een speler tenminste negentien volledige wedstrijden (1710 speelminuten) op het veld hebben gestaan. Je kan stemmen in de poll onderaan dit artikel en onder onze post op Instagram. Het percentage stemmen is het aantal punten dat de speler vanuit het publiek krijgt. De redactie stemt ook, en het percentage dat daar uit rolt is het aantal punten dat bij de publiekspunten worden opgeteld. Dat levert dan een totaalscore op. Jullie stem telt dus voor vijftig procent!

Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

Lutsharel Geertruida was dit seizoen het manusje-van-alles in de defensie bij Feyenoord. Is de rechtsback geblesseerd? Geen probleem, dan speelt Lutsha daar. Kan Gernot Trauner niet meedoen? Prima, dan is Geertruida in het centrum te vinden. Het is geen verrassing dat hij in dertig van de 34 competitiewedstrijden uitkwam en vaak een onpasseerbare indruk maakte. Daarnaast maakte Geertruida met het hoofd ook nog eens de cruciale 2-3 op bezoek bij Ajax, een goal waar fans van Feyenoord hem voor altijd dankbaar voor zullen zijn.

Pantelis Hatzidiakos (AZ)

De defensie van AZ werd dit seizoen door blessures bij verschillende spelers vaak gehusseld, maar kende alsnog een constante factor. Pantelis Hatzidiakos miste (door een schorsing) maar één wedstrijd in de Eredivisie dit seizoen en toonde zich ook dit jaar weer een zeer betrouwbare kracht in de Alkmaarse achterhoede. De op Rhodos geboren mandekker leverde ook nog eens vier assists af, een opmerkelijk hoog aantal voor een centrumverdediger, en mocht zich door zijn prestaties ook vaste waarde in het Griekse nationale elftal noemen. Een prima seizoen voor Panta.

Xavier Mbuyamba (FC Volendam)

Als Carel Eiting een corner gaat nemen, staat Xavier Mbuyamba op scherp. De in Maastricht geboren verdediger van FC Volendam kopte dit seizoen vijf hoekschoppen van zijn spelmaker in en toonde zich zo een zeer gevaarlijk wapen voor het elftal van trainer Wim Jonk. Daarnaast was Mbuyamba ook een onmisbare speler in de achterhoede, waar hij er in zijn 28 gespeelde wedstrijden mede voor zorgde dat Volendam zich zonder al te veel problemen handhaafde in de Eredivisie. Een nominatie voor het Team van het Jaar is een compliment voor het uitstekende jaar van Mbuyamba.

André Ramalho (PSV)

Toegegeven, tegen sc Heerenveen (3-3) zag de Braziliaan met de weelderige haardos er niet al te best uit. Ramalho heeft dit seizoen echter ook bewezen dat hij, samen met Jarrad Branthwaite, voor rust kan zorgen in de achterhoede bij PSV. Ramalho won de concurrentiestrijd van Armando Obispo en Jordan Teze en speelde uiteindelijk 28 competitiewedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij maar twee gele kaarten pakte. De 31-jarige mandekker heeft nog een contract voor een seizoen bij PSV, dus waar zal zijn toekomst liggen?

Jurriën Timber (Ajax)

Het was niet het seizoen van Ajax, en toch verdient Jurriën Timber een nominatie voor een plekje in het Team van het Jaar. De verdediger kreeg over het hele seizoen vier verschillende kompanen in het hart van de Amsterdamse defensie en was daarin steeds de stille en stabiele kracht. Daarnaast wijzen de cijfers uit hoe belangrijk Timber voor de opbouw van Ajax was. Hij verstuurde 2500 succesvolle passes, ruim 500 meer dan bijvoorbeeld Orkun Kökçü, en noteerde een passnauwkeurigheid van 92 procent. Ook dat deed niemand met zo veel gespeelde wedstrijden als Timber hem na.

