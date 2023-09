Stekelenburg verwacht debutant in Oranje: ‘Ze zien het heel erg in hem zitten’

Zondag, 3 september 2023 om 23:04 • Mart van Mourik

Jeroen Stekelenburg vermoedt dat Bart Verbruggen de komende interlandperiode onder de lat staat bij Oranje. Tijdens een discussie in het programma Studio Voetbal over de gewenste eerste doelman van het Nederlands elftal geeft de Oranje-watcher aan dat de staf het ‘heel erg ziet zitten’ in de sluitpost van Brighton & Hove Albion. Collega-analisten Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay zien tegen Griekenland en Ierland overigens liever Mark Flekken keepen.

Leonne Stentler, eveneens aanwezig in het praatprogramma, laat weten Verbruggen te verkiezen boven Andries Noppert en Flekken. “Ik zou nu voor Verbruggen gaan. 21 jaar en hij speelt gewoon bij Brighton. Als je het mij vraagt moet je hem de komende jaren eerste keeper laten worden. Zeker omdat Bijlow, die normaal gesproken mijn eerste keus zou zijn, steeds met een blessure afhaakt. Ik zou zeker voor de komende interlandperiode voor Verbruggen gaan”, aldus Stentler, die overigens geen bijval krijgt van haar collega’s.

“Flekken zit er ook al een lange tijd bij”, haakt Afellay in. “Hij speelt ook gewoon bij Brentford in de Premier League en hij heeft goede jaren gehad in de Bundesliga. Dus de logische volgorde zou zijn: Flekken eerste doelman. Hij zit al langer bij het Nederlands elftal dan Verbruggen.” Van Hooijdonk sluit zich aan bij de oud-middenvelder. “Ik ben een groot fan van Verbruggen, maar ik ben het wel eens met Ibrahim. Wij hebben Flekken eigenlijk nooit zo serieus genomen als de rest van de keepers. De tijd van Verbruggen gaat komen, maar we hebben Flekken onderschat”, besluit Van Hooijdonk.

Stekelenburg denkt te weten dat Verbruggen de grootste kans maakt op een basisplek tegen Griekenland en Ierland. “Ik heb het idee dat ze het bij Oranje heel erg zien zitten in Verbruggen. Dat gevoel heb ik al een tijd bij het Nederlands elftal. Nu is het denk ik ook een heel logisch moment om voor hem te gaan kiezen. Bijlow is er niet bij, dus ik heb het idee dat Verbruggen het gaat worden.”