Steijn voert naast Gorter extra wijziging door in basisopstelling van Ajax

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 15:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:13

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het duel met Excelsior bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst) twee wijzigingen door. De zwaar aan zijn schouder geblesseerd geraakte doelman Gerónimo Rulli wordt vervangen door Jay Gorter. Kenneth Taylor wordt vervangen door Carlos Forbs, waardoor Mohammed Kudus naar de nummer 10-positie verhuist. De wedstrijd begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Gorter ziet een viermansverdediging voor zich staan. Devyne Rensch is de rechtsback, ondanks de komst van concurrent Anton Gaaei. Jakov Medic en Jorrel Hato vormen het hart van de verdediging, terwijl Anass Salah-Eddine de linksbackpositie bekleedt. Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen zijn de controleurs op het middenveld; Taylor stelde teleur tegen Heracles, waardoor nu Kudus het mag laten zien op de 10-positie. Kudus is ondanks concrete interesse uit de Premier League nog altijd Ajacied. Forbs viel vorige week in en begint nu de rechtsbuitenpositie. Aanvoerder Steven Bergwijn staat op de linkervleugel, Brian Brobbey is de spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Excelsior kende vorig weekend een uitstekende start van het seizoen. Nadat de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen bij NEC tegen een 2-1 en 3-2 achterstand aankeek, wisten de Kralingers dankzij Oscar Uddenäs in minuut 99 met 3-4 te winnen. Voor Serano Seymor en Lennard Hartjes werd de week nóg mooier. Het tweetal werd door bondscoach Michael Reiziger voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. Excelsior nam het in zijn historie in eigen huis 23 keer op tegen Ajax. Een keer werd er gewonnen (2007), vijf ontmoetingen eindigden gelijk en zeventien keer wonnen de hoofdstedelingen. Opvallend: Excelsior wist al zeven wedstrijden op rij (uit en thuis) te scoren tegen Ajax.

Ajax kende eveneens een prima start van het seizoen met een 4-1 zege op Heracles Almelo. Steijn ziet bovendien zijn gewenste versterkingen binnendruppelen, waardoor het gevoel bij de Amsterdammers positief is. Steijn kan in Rotterdam nog geen beroep doen op Steven Berghuis, die zijn tweede van drie wedstrijden schorsing uitzit, en de nog niet speelgerechtigde Chuba Akpom. Fikse tegenvaller voor Ajax is de maandenlange absentie van Rulli. Steijn maakte vrijdag bekend dat Gorter, die tegen Heracles al inviel voor de Argentijn, de voorlopige nummer één onder de lat is. Vorig seizoen wist Ajax een dramatische reeks van zeven duels zonder zege te doorbreken bij uitgerekend Excelsior (1-4).

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Seymor, Widell, Zagré; El Yaakoubi, Baas, Naujoks; Lamprou, Agrofiotis, Driouech.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Kudus, Van den Boomen; Forbs, Brobbey, Bergwijn.