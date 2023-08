Steijn reageert op emotioneel statement Sneijder: ‘Daar herken ik mij niet in’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 14:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:11

Voor Wesley Sneijder staat de deur bij Ajax nog altijd open, zo zegt Maurice Steijn op de voorbereiden persconferentie van de Amsterdammers op het Eredivisie-duel met Heracles Almelo. De trainer van Ajax vertelde eerder deze week tijdens de Open Dag van Ajax dat de gesprekken met de recordinternational ‘on hold’ zijn gezet. Sneijder trok zijn plannen om bij Ajax aan de slag te gaan vervolgens definitief in.

Steijn geeft tijdens de persconferentie duidelijkheid over de situatie rondom Sneijder. "Hij wil heel graag trainer worden en is op zoek naar een plek om erachter te komen waar zijn kwaliteiten en kracht liggen”, legt de 49-jarige oefenmeester uit. “Ik heb verschillende keren met Wesley gesproken. Dat waren hele goede en fijne gesprekken. We hebben met elkaar afgesproken dat we binnen Ajax gaan kijken in welke rol we dat kunnen gieten. Die gesprekken lopen al een tijdje. Ik ben daar nog steeds voorstander van.”

Sneijder heeft de afgelopen weken ook meerdere gesprekken gevoerd met directeur voetbalzaken Sven Mislintat, zo geeft Steijn aan. “In de tussentijd is er veel gebeurd. Dat met de supporters, wat gelukkig uit de wereld is geholpen. En er is in zijn privéleven iets ernstigs gebeurd waardoor we hem even met rust hebben gelaten. Vorige week hebben we contact gehad. Toen heb ik tegen hem gezegd dat we er zeker op terugkomen. De deur staat voor hem als ex-Ajacied en de persoon die hij is altijd open."

"Ik heb hem gezegd dat Mislintat hem gaat bellen en dat gaat hij ook zeker doen”, vervolgt Steijn. “Dat is nog steeds de afspraak. Misschien dat 'on hold' verkeerd geïnterpreteerd is, maar ik bedoelde er alleen mee te zeggen dat het heel even is stilgezet vanwege de transfers. Voor mij staat de deur voor iemand als Sneijder altijd open. Dat weet hij ook."

Nadat Steijn had aangeven dat de gesprekken met Sneijder ‘on hold’ waren gezet, bracht de voormalig profvoetballer via Instagram Stories een statement naar buiten. Hierin stelde hij onder meer dat Ajax een koers kiest die ver weg staat van het dna waarmee hij opgegroeid is. “Ik heb het uiteraard ook gelezen, maar ik denk dat Wesley dat stuk redelijk impulsief heeft geplaatst. De uitspraken die hij heeft gedaan, daar herken ik mij dan ook niet in. Nogmaals: voor mij staat de deur voor Wesley open, want we hebben hele fijne gesprekken gehad. On hold van mijn kant heeft hij dan wellicht verkeerd begrepen. Ik denk dat we we weer heel snel aan tafel moeten om te kijken welke rol hij zou kunnen vervullen binnen Ajax.”