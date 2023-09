Steijn: ‘Ik ben niet bang om hem voor de leeuwen te gooien tegen Feyenoord’

Vrijdag, 22 september 2023 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

Maurice Steijn is tevreden over het optreden van Carlos Forbs in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3). De van Manchester City overgekomen aanvaller tekende al na negen minuten voor de openingstreffer en was ook belangrijk bij de 3-2 van Kenneth Taylor. Steijn durft het wel aan om Forbs ook tegen Feyenoord vanaf het begin te laten starten.

Eerst ging Steijn dieper in op de rol van Brian Brobbey, die tegen Marseille droog bleef staan. "Ik weet niet of hij een type is dat heel erg bezig is met zijn concurrenten. Ik heb het idee dat hij best wel zijn eigen plan trekt. Ik vond hem zondag tegen FC Twente onze beste man, maar hij komt van ver. Hij is nog steeds een hele jonge jongen. Brian is altijd een veelbelovend talent geweest, maar heeft het vorig jaar ongelooflijk zwaar gehad. Ik geef hem dat vertrouwen. Ik ben zeer tevreden over zijn invulling."

Iemand die wel een sterke indruk maakte was Carlos Forbs. Steijn is niet bang om de aanvaller tegen Feyenoord opnieuw vanaf de aftrap te laten beginnen. "Marseille was ook een grote wedstrijd. Ik schroom niet om dat soort jongens voor de leeuwen te gooien. Ze weten wat hen te doen staat, wij moeten ze daarin steunen en een duidelijk plan meegeven. In mijn optiek maakt het niet uit hoe oud ze dan zijn. Ze zijn wel wat gewend hè in de Ajax-opleiding."

Dat Ajax nog vaak slordig is aan de bal wijt Steijn aan onwennigheid. Ook tegen Marseille leden de Amsterdammers veelvuldig balverlies, wat leidde tot gevaarlijke situaties voor het doel van Jay Gorter. "Je ziet dat de afstemming soms ontbreekt. Dat heeft ook te maken met onwennigheid. Veel nieuwe spelers. Dat kan alleen maar beter worden door veel met elkaar te trainen en ze vaak in situaties te brengen. Dat het heel slordig is, ben ik met je eens. Absoluut."