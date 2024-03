‘Stefan de Vrij naar Ajax, hoe realistisch dat is? Zeer realistisch!’

Maurice Steijn is ervan overtuigd dat hij grote namen als Stefan de Vrij naar Ajax had kunnen brengen. De ontslagen trainer spreekt maandagavond in Rondo op Ziggo Sport andermaal over zijn bewogen tijd in Amsterdam. "De namen die in de pers gekomen zijn waren heel realistisch", aldus Steijn.

Steijn werd bij Ajax binnengehaald door technisch directeur Sven Mislintat, maar bleek eenmaal aangekomen in de hoofdstad totaal niet op één lijn te zitten met de Duitser. "In het hele traject zijn er zoveel dingen fout gegaan, na een paar weken al", blikt Steijn terug.

"Het was de bedoeling om Ajax terug te brengen naar waar ze drie jaar geleden waren, met een bepaalde samenstelling van de groep: goede spelers erbij halen om talenten als Taylor, Brobbey, Rensch en Hato zich te laten ontwikkelen", vervolgt Steijn.

Steijn had de afspraak dat hij samen met Mislintat de aankopen zou bepalen, maar daar kwam weinig van terecht. "Dan zie je richting de voorbereiding dat de namen die de staf en scouting op tafel brengen niet binnengehaald worden, maar dat er andere keuzes gemaakt worden. Daar gaat het tussen ons fout."

"Er werden vaak twee spelers uit het netwerk van Mislintat voorgelegd, terwijl wij met andere namen, profielen en types kwamen. De namen zijn ook in de pers gekomen."

Presentator Wytse van der Goot noemt enkele namen op die Steijn al eerder in de media bracht: Hakim Ziyech, Noa Lang, Nicolás Tagliafico en Jerdy Schouten. "Maar ook een jongen als Stefan de Vrij", vult Steijn aan.

De Vrij had afgelopen zomer een aflopend contract bij Inter, dat hij uiteindelijk in juli pas verlengde. "Die had ik er graag bij gehad. Dat is een jongen naast wie Rensch en Hato zich zouden kunnen ontwikkelen. Hoe realistisch het was? Die namen waren heel realistisch, met sommige spelers heb ik ook contact gehad. Heel veel spelers willen nog voor Ajax spelen."

