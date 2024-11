Niet alleen in Nederland is het volk in de ban van een grootse voetbalprestatie. In Engeland raken ze niet uitgepraat over de machtsvertoning van Liverpool en Arne Slot tegen Real Madrid (2-0). Het gevoel dat de Nederlandse manager in zijn eerste seizoen in Engeland iets heel bijzonders neer kan zetten wordt dan ook steeds groter.

Liverpool kwam vlak na rust op voorsprong via een doelpunt van Alexis Mac Allister, waarna zowel Kylian Mbappé als Mohamed Salah faalden vanaf de strafschopstip. Echter leek de overwinning geen moment in gevaar, zeker niet toen Cody Gakpo een kwartier voor tijd de eindstand op 2-0 bepaalde.

“Deze bijna vlekkeloze vertoning draagt bij aan het groeiende gevoel dat er iets speciaals gebeurt onder de ingetogen Nederlander Slot”, aldus de BBC, die ook complimenten over heeft voor een andere Nederlander bij Liverpool.

“Het ontbrak Jude Bellingham niet aan inzet, maar Liverpool gaf hem simpelweg niet de kans om zijn stempel op het spel te drukken. Hij werd ‘geschaduwd’ door Ryan Gravenberch”, aldus de BBC. “De Engelsman liet een paar mooie acties zien, maar wist niets van betekenis te bereiken.”

Ook The Guardian is onder de indruk van de prestaties van Slot. “Zijn team heeft nog steeds het enige record van 100% in de Champions League-groepsfase en dit was niet zomaar een overwinning, het was een veeg uit de pan tegen de koplopers, een intentieverklaring.”

Ook The Telegraph komt superlatieven te kort. “Het is pas eind november, in deze tijd van het jaar worden er geen trofeeën uitgedeeld, maar er is weinig twijfel dat Liverpool op dit moment het beste team van Europa is.”

“Europa’s meest dominante team werd op Anfield volkomen gedomineerd”, bewierookt The Times de prestatie van Liverpool. “Het hele stadion genoot ervan. Een wedstrijd die sudderde kwam al snel tot het kookpunt. Real zat meteen na rust vast op eigen helft en de aanpassingen die kenmerkend zijn geworden voor de teambesprekingen van Slot tijdens de rust, kwamen opnieuw aan het licht.”