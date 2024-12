Sporting Portugal grijpt resoluut in en zet opvolger Rúben Amorim alweer op straat

De feestdagen mogen dan aangebroken zijn, voor Joao Pereira valt er met kerst weinig te vieren. De opvolger van de naar Manchester United vertrokken Rúben Amorim is door Sporting Portugal ontslagen. De Portugese topclub maakt ook direct zijn opvolger bekend: Rui Borges zal in Lissabon met de scepter gaan zwaaien.

Onder leiding van Amorim maakte Sporting indruk in Europa en stond de ploeg bovenaan in Portugal. Pereira kwam dus in een gespreid bedje terecht, maar zag de plog een vrije val maken sinds zijn komst.

Sporting wist van de acht wedstrijden onder zijn leiding er slechts drie te winnen. Benfica maakte daar handig gebruik van en veroverde de koppositie in de competitie. In de Champions League daalde Sporting van plaats twee naar plaats zeventien en is door nederlagen tegen Arsenal en Club Brugge in de gevarenzone gekomen.

Pereira kent een lange geschiedenis bij Sporting. De Portugees was als speler verdeeld over drie periodes actief bij de club. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, werd hij jeugdtrainer bij Os Leões. Na het vertrek van Amorim naar United kreeg hij zijn kans als hoofdtrainer, maar na anderhalve maand staat hij nu dus op straat.

Sporting heeft ook direct de opvolger van de voormalig rechtsback bekendgemaakt. Borges komt over van subtopper Vitoria Guimaraes, dat zesde staat in de Portugese competitie.

Voor de 43-jarige Borges is het zijn eerste klus bij een topclub. De Portugees was na zijn profcarrière werkzaam bij verschillende kleinere Portugese clubs.