Sportief directeur Bayern München reageert fel na nederlaag tegen Bayern Leverkusen: ‘Het kan me echt niet schelen’

Sportief directeur Max Eberl heeft na de nederlaag van Bayern München tegen Bayer Leverkusen in niet te mistane bewoordingen gereageerd tegenover de Duitse pers. Bayern kwam door een rode kaart van Manuel Neuer met tien man te staan en ging in de beker met 0-1 onderuit. Neuer heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Jeremie Frimpong ontsnapte in de zeventiende minuut bij een dieptepass aan de aandacht van de Bayern-defensie. De vleugelspeler was als eerst bij de bal en werd getorpedeerd door de ver uitgekomen Manuel Neuer. De keeper van der Rekordmeister kreeg daarvoor een directe rode kaart. Het was de eerste rode kaart in de carrière van de ervaren keeper.

“De rode kaart is natuurlijk cruciaal voor de wedstrijd”, aldus Neuer. “Dat doet ons pijn en dat spijt me natuurlijk. Omdat ik de bal niet aanraakte, besloot de scheidsrechter te fluiten en mij een rode kaart te geven. Ik heb al mijn excuses aangeboden op het veld.”

"Ik wilde Frimpong geen pijn doen", vervolgt Neuer. "Ik probeerde de bal van hem af te pakken, maar ik kwam niet op tijd. Ik hoopte daarna nog dat hij buitenspel stond. Ik kan dit nu niet meer veranderen. Ik heb een fout gemaakt en moet dat accepteren, helaas heb ik geen andere keus.”

Sportief directeur Eberl werd door de Duitse pers gevraagd hoe hij kijkt naar een nieuwe nederlaag in een topduel, nadat Bayern München eerder in de Champions League onderuit ging tegen FC Barcelona en Aston Villa.

Eberl was opvallend fel. “Ik weet dat je erg kritisch bent. Ik weet dat je alles in twijfel trekt. Het kan me niet echt schelen. We hadden een man minder, ook al zag je dat niet op het veld. Maar daardoor valt deze wedstrijd buiten alle andere statistieken.”

Ook trainer Vincent Kompany liet van zich horen. “We speelden al na twintig minuten met tien man, maar zo voelde het nooit. Het team speelde goed, maar het is jammer, want we zijn nu uitgeschakeld en dat kan je niet veranderen. Ik zal de beker dit jaar niet winnen. Maar we zullen in de toekomst nog veel meer prijzen winnen als we zo doorgaan.”