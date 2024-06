Spits die in 2022 nog bij FC Groningen speelde staat nu voor transfer naar Premier League

Jørgen Strand Larsen staat voor een transfer naar Wolverhampton Wanderers in de Premier League, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De gesprekken tussen the Wolves en Celta de Vigo gaan de goede kant op, zo klinkt het. De 24-jarige spits is al zo goed als persoonlijk akkoord met de Engelsen.

We kennen Strand Larsen in Nederland nog van zijn tijd bij FC Groningen, waar hij tussen 2020 en 2022 speelde. De spits werd door de Trots van het Noorden voor 1,1 miljoen euro opgepikt bij Sarpsborg 08 uit Noorwegen.

Die investering bleek een gouden zet te zijn, daar Strand Larsen in 71 wedstrijden 27 keer zou scoren en 9 keer als aangever zou fungeren. De Noor was vooral in zijn tweede seizoen in de Euroborg op schot. Strand Larsen noteerde toen zeventien treffers.

Meerdere clubs uit Europa hadden de Noor na die campagne op de korrel, maar toenmalig technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet hem niet zonder slag of stoot gaan, tot onvrede van de speler zelf. Zo wees Fledderus een bod van tien miljoen euro, exclusief een miljoen aan min of meer gegarandeerde bonussen, van Celta af.

Strand Larsen vond Groningen ‘hebzuchtig’ en snapte niets van het besluit om dat bod van de Spanjaarden af te wijzen. De rechtspoot liet destijds in gesprek met Voetbal International weten last te hebben van de situatie rondom zijn persoon.

"Ik ben altijd vermoeid op trainingen en ik ben ook geestelijk vermoeid als ik thuiskom. Dat ben ik niet gewend en ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik krijg hulp van een mental coach, want het levert veel stress op en er zijn veel dingen waar ik over moet praten met andere mensen."

Uiteindelijk gingen Fledderus en Groningen alsnog overstag en werd een bod van 12,4 miljoen euro van Celta geaccepteerd. Strand Larsen was in zijn eerste seizoen in Spaanse dienst goed voor ‘slechts’ 6 goals in 38 wedstrijden, maar afgelopen jaargang was hij 13 keer trefzeker in 39 duels.

Wat Wolves wil betalen voor Strand Larsen is niet bekend. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een marktwaarde van 25 miljoen euro. De spits ligt nog tot medio 2028 vast bij Celta.

