Spelers van Oranje zijn bang voor Ronald Koeman: ‘Sommigen trekken zich terug’

Sommige spelers van het Nederlands elftal zijn bang voor Ronald Koeman, zo onthult Valentijn Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Met name na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk trokken enkelen zich terug.

Koeman verscheen vrijdag tot verbazing van velen niet op de persconferentie. De coach van Oranje schoof aanvoerders Virgil van Dijk en Nathan Aké naar voren, tot onvrede bij Driessen.

“Die gaat zich nu zes dagen schuilhouden, terwijl hij de leider is van de troepen”, sprak Driessen zijn teleurstelling uit. "Wat is de afweging om hier niet met Ronald Koeman te zitten?”

Perschef Bas Ticheler weigerde de discussie aan te gaan met Driessen en stelde 'dat er vanzelf een persconferentie met de bondscoach aankomt'. "Het is niet aan mij om nu te verantwoorden waarom Koeman er niet bij is."

Driessen stelt dat de gesprekken met de spelers tijdens de zogeheten 'tafeltjesbijeenkomsten' veel leuker zijn dan de persconferenties. "Je krijgt dan veel meer te horen van ze. Maar die mogelijkheid wordt bijna niet meer geboden."

"De media wordt vaak als vijand gezien, maar ik denk dat het tegenovergestelde juist werkt. Als je vaker dit soort bijeenkomsten organiseert komt er ook meer begrip voor elkaar." Driessen krijgt bijval van collega Mike Verweij, die stelt dat dit een mooi moment was voor Koeman om zijn woordje te doen.

"We horen dat sommige spelers in het hotel bang zijn voor hem", onthult Driessen vervolgens. "Hij kan echt de bullebak (norse man, red.) spelen, zoals na de wedstrijd tegen Oostenrijk. Spelers denken dat het dan beter is om zich te verbergen."

Driessen hoopt dat Koeman ergens deze week een moment vindt om de pers te woord te staan. Komende maandag staat er sowieso een persconferentie gepland, daags voor de wedstrijd tegen Roemenië.