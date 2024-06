Spelers Frankrijk en Luxemburg met de schrik vrij na bizar voorwerp uit publiek

Bij het vriendschappelijke duel tussen Frankrijk en Luxemburg is woensdagavond een steen (!) op het veld gegooid. Kort na rust liep scheidsrechter Lawrence Visser met het voorwerp naar de kant.

Nietsvermoedend kwam het oefenduel tussen Frankrijk en Luxemburg in minuut 50 stil te liggen. Terwijl Antoine Griezmann op het punt stond een hoekschop te nemen, liep Visser naar de zijkant van het veld.

De steen die door scheidsrechter Lawrence Visser naar de kant wordt gebracht.

In zijn hand had de Belgische arbiter een flinke steen. "Nou, nou, nou, er is een steen gegooid zeg. Het moet tocht niet gekker worden. Bizar!", aldus een compleet verontwaardigde commentator Albert Mantingh van Ziggo Sport.

Door wie de steen gegooid is en voor wie deze was bedoeld is niet bekend. Er waren geen signalen van een gespannen sfeer. Er raakte niemand gewond bij het voorval.

Op het moment van het incident stond Frankrijk op een 1-0 voorsprong door een goal van Randal Kolo Muani. Het duel tussen de nummers 2 en 87 van de FIFA-ranking werd afgewerkt in het Stade Saint-Symphorien in Metz.

