Lof voor aankoopbeleid Feyenoord: 'Echt een schot in de roos'

Jeroen Grueter bespreekt in de voetbaltalkshow van Rijnmond de transferperikelen bij Feyenoord. De voetbalcommentator vindt dat één speler sowieso nog een jaar verbonden moet blijven aan de Rotterdamse club.

''Ik denk dat Feyenoord en het management van Timber er alles aan doen om hem bij Feyenoord te houden'', opent Grueter zijn analyse over de middenvelder.

''Het zou Feyenoord goed uit komen, maar ook voor Timber zelf. Om zijn eigen carrière weer op de rails te krijgen'', krijgt de speler advies van de commentator.

Presentator Dennis van Eersel voegt toe dat Timber zijn tot medio 2026 lopende contract deze zomer verlengt, of dat hij zal worden verkocht. Er zijn in De Kuip nog geen concrete aanbiedingen neergelegd voor de middenvelder.

Michiel Kramer vraagt zich hoe de van een blessure herstellende Timber terugkeert. ''Hij is er lang uit geweest, en het duurt weer even voordat hij zijn oude niveau aantikt. Het is niet constant genoeg. Ik denk dat hij weer gaat knallen als hij een goede voorbereiding draait.''

Grueter verlegt de aandacht naar het middenveld van Feyenoord, waar volgens hem een zeer goede speler rondloopt. ''Jakub Moder is in de hiërarchie snel gestegen. Echt een schot in de roos. Moder voegt zoveel kwaliteit toe en gaat ook nog eens scoren.''

De in de winterstop aangetrokken Moder staat inmiddels op veertien duels namens Feyenoord. In die reeks kwam hij tot vier doelpunten en een assist.

Volgens Grueter verstaat ook Van Persie steeds beter zijn vak. ''Neem dat EK in Polen en Oekraïne, toen zonderde hij zich helemaal af. Dat is in de loop der jaren wel veranderd. Nu kleurt hij verhalen in.''