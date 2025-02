Speelt Ajax catenaccio-voetbal onder Farioli? 'De drie A’s worden heilig verklaard'

Hugo Borst omschrijft het voetbal dat Ajax onder Francesco Farioli speelt als 'neo-catenaccio. ''Het is de winnende tactiek, zelfs in de Champions League'', zo schrijft de Rotterdammer in zijn wekelijkse bijdrage voor het Algemeen Dagblad, een dag na De Klassieker tegen Feyenoord.

Borst constateert dat onder Farioli alles anders is in Amsterdam. ''Wat er gebeurt met de voetbalclub Ajax als het in 2025 met catenaccio landskampioen wordt? Ik weet op mijn 62ste niet beter dan dat Ajax altijd heeft aangevallen en op die manier imponeerde.''

De columnist heeft vele topspelers voorbij zien komen in de hoofdstad. ''Met Cruijff, Van Basten, Kanu en Ziyech. Dit jaar wordt het spel met succes heel anders gespeeld. De aanvallers doen er niet toe. Spitsen scoren amper (Brobbey) of doen heel raar (u weet wel wie)'', verwijst Borst naar Wout Weghorst, die zondag tegen Feyenoord inviel.

''Ajax dat niet aanvalt. Onvoorstelbaar. Het kan, het loont'', concludeert Borst dat Ajax een serieuze titelkandidaat is geworden. ''Catenaccio heet het voetbal van Ajax nu. Althans, zo noem ik het. Neo-catenaccio mag ook. Ik zoek houvast.''

Borst trekt vervolgens de vergelijking met Heleno Herrera, die in de jaren zestig Inter tweemaal de Europacup I bezorgde. ''Francesco Farioli = Helenio Herrera. Amsterdam = Milaan. Ajax = Inter. Het is knap wat de Italiaanse trainer bewerkstelligt dit seizoen. Ik dacht lang dat hij slechts een interim-manager was, een man die schoon schip maakt bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan.''

Ajax kampioen? Borst zou er niet van opkijken. ''Michels, Cruijff en Van Gaal zijn geschiedenis geworden. Totaalvoetbal, eindelijk historie. De drie A’s worden heilig verklaard. Ajax speelt tot de 22ste eeuw Afwachtend, Achteruit en Afgrijselijk.''

''Maar wat maakt het uit? Neo-catenaccio is de winnende tactiek. Zelfs in de Champions League. Amen'', zo besluit Borst zijn terugblik op het voetbalweekeinde.