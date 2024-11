Sparta Rotterdam zet trainer Jeroen Rijsdijk per direct op straat; Mikos Gouka noemt mogelijke opvolger

Jeroen Rijsdijk is niet langer de trainer van Sparta Rotterdam, zo communiceren de Kasteelheren via de officiële kanalen. Een dag na de bekerzege op Hercules (1-6 na verlenging) wordt de 47-jarige oefenmeester uit Rotterdam op straat gezet. Rijsdijk lag nog tot medio 2025 in Rotterdam-West.

Sparta deelt vrijdagochtend om 11.00 uur een kort statement op de clubwebsite waarin staat dat de wegen met Rijsdijk per direct scheiden. “Sparta Rotterdam heeft Jeroen Rijsdijk op non-actief gesteld. Later vandaag zal de club meer informatie verstrekken.”

Via X komt journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad direct met een naam op de proppen. "Rijsdijk eruit bij Sparta, naam Steijn valt als opvolger." Maurice Steijn zit nog altijd zonder club sinds zijn vertrek bij Ajax vorig jaar. Tussen 2022 en 2023 was hij al eens eindverantwoordelijke bij Sparta.

Ook andere gerenommeerde Nederlandse media melden dat Steijn op pole position ligt bij Sparta. Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is er al oriënterend gesproken tussen Steijn en zijn oude club. “De terugkeer van de hoofdtrainer op Het Kasteel wordt naar verwachting snel afgerond. Steijn wil Said Bakkati meenemen als assistent.”

Rijsdijk stond sinds juli 2023 voor de groep bij Sparta, nadat hij eerder al assistent-trainer was op Het Kasteel. In totaal was hij in 48 officiële wedstrijden eindverantwoordelijke bij Sparta, dat momenteel elfde staat in de Eredivisie.

Een snelle terugkeer van Steijn lijkt een feit te worden. De Hagenees was zeer succesvol bij Sparta tussen 2022 en 2023. Eerst wist hij de Rotterdamse club te behoeden voor degradatie, om Sparta een seizoen later naar een historische zesde plek te loodsen. Daarna werd zijn contract afgekocht door Ajax.

In Amsterdam slaagde Steijn er echter niet in om de boel op de rit te krijgen. De vijftigjarige trainer werd al na elf officiële wedstrijden op straat gezet vanwege de teleurstellende resultaten. Onder Steijn stond Ajax zelfs even op de laatste plaats in de Eredivisie.