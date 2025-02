Spanning in KKD neemt toe: Excelsior gaat thuis verrassend onderuit tegen Vitesse

Excelsior is zaterdagmiddag verrassend ten onder gegaan tegen Vitesse. De geplaagde Arnhemmers wisten met 1-3 te winnen bij de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, wat tot gevolg heeft dat het als derde geplaatste FC Den Bosch slechts drie punten minder heeft dan Excelsior. Vitesse zal het seizoen ongetwijfeld afsluiten als hekkensluiter, al is de nul nu wel goed in zicht. De ploeg van trainer John van den Brom staat dankzij de zege op -5 punten.

Het was Vitesse dat de score vroeg in de eerste helft opende. Theodosis Macheras had een dieptebal in huis op Bas Huisman, die de bal keurig in de lange hoek schoof en zo voor zijn eerste treffer van het seizoen tekende: 0-1.

Het was gezien het spelbeeld in de openingsfase een dik verdiende voorsprong voor Vitesse, dat na een kwartier zelfs op 0-2 kwam. Gyan de Regt klopte Django Warmerdam in een sprintduel, liep om doelman Calvin Raatsie heen en schoof in een leeg doel binnen: 0-2.

Excelsior viel erg tegen en dook niet vaak voor het doel van Mikki van Sas op. Als dat wel gebeurde, stond de Vitesse-doelman paraat. Zo ook toen Jacky Donkor op weg leek naar de aansluitingstreffer, die werd voorkomen door de uitkomende Van Sas.

Enkele minuten later was het duel beslist. Een fout van Arthur Zagré werd genadeloos afgestraft door Irakli Yegoian, die Raatsie passeerde en afrondde: 0-3.

Vitesse kwam in de slotfase zelfs dicht bij de 0-4, maar dat bleef Excelsior bespaard. Sterker nog: diep in blessuretijd redde Excelsior de eer, via Lance Duijvestijn: 1-3.