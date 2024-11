De IJsselderby levert geen winnaar op. PEC Zwolle kwam na twintig minuten op voorsprong dankzij een mooi afstandsschot van Davy van de Berg: 0-1. Daarna schoot Jamiro Montero een teruggetrokken voorzet in het dak van het doel: 0-2. Vlak voor rust werd de wedstrijd nog even stilgelegd na rookbommen op de tribune. Na rust was Go Ahead Eagles de bovenliggende partij. Door treffers van Oliver Edvarsen en Enric Llansana eindigt de IJsselderby in een 2-2 gelijkspel.

Na twee minuten was het Go Ahead Eagles dat al voor het goal van Jasper Schendelaar verscheen. De doelman van PEC bracht knap redding op de 1 vs 1 en zag vervolgens de vlag omhoog gaan voor buitenspel.

Aan de andere kant ging collega-keeper Luca Plogmann bijna de fout in. De Duitser leverde simpel de bal in, maar Filip Krastev verzuimde goed breed te leggen op Dylan Vente.

Na ruim twintig minuten spelen waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Van de Berg werd aangespeeld op de rand van de zestien en haalde met links de trekker over: 0-1. Een verdiende voorsprong voor PEC, dat het betere van het spel had.

Vijf minuten later konden de Zwollenaren weer juichen. Linksback Damian van der Haar zag zijn voorzet van richting worden veranderd. Dylan Mbayo had vervolgens een goede teruggetrokken voorzet in huis en zag Montero snoeihard raak schieten: 0-2.

Vlak voor rust besloot Bas Nijhuis het spel tijdelijk stil te leggen, nadat er rookbommen op de tribune af gingen. Uit voorzorg en vanwege de veiligheid van de spelers en supporters gingen de spelers even naar binnen. Na een afkoelperiode kon de resterende minuten van de eerste helft worden uitgespeeld.

Go Ahead Eagles kwam geweldig uit de kleedkamer. Uit een goede voorzet tikte Edvardsen direct na rust raak: 1-2. PEC reageert gelijk met een doelpunt van Vente. Maar na lang overleg tussen Nijhuis en de VAR werd de goal afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg drong steeds meer aan. Schendelaar hield PEC eerst nog op de been met een driedubbele redding. Maar was even later kansloos op een aangeraakt schot van Llansana: 2-2. De ploeg uit Deventer ging met de steun van de eigen aanhang op zoek naar de overwinning, maar wist niet meer tot scoren te komen.