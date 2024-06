Spanje schrikt even van Georgië maar geeft vervolgens masterclass: 4-1

Spanje heeft zondagavond op zeer overtuigende wijze de kwartfinale van het EK bereikt. In Keulen was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente veel te sterk voor Georgië: 4-1. De Georgiërs kwamen nog wel verrassend op voorsprong door een eigen doelpunt van Robin Le Normand, maar een nederlaag bleek door toedoen van Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams en Dani Olmo onafwendbaar. De Spanjaarden treffen Duitsland in de kwartfinale.

Hoewel Spanje voortvarend en dominant uit de startblokken schoot, tekende Georgië verrassenderwijs de openingstreffer aan in de achttiende speelminuut. Na een razendsnelle omschakeling belandde de bal op de rechterflank bij Otar Kakabadze, die een strakke voorzet in de doelmond van keeper Unai Simón bezorgde. Van dichtbij tikte Le Normand de bal op onfortuinlijke wijze in eigen goal: 0-1.

De Spanjaarden leken even zoekende na de onverwachte tegentreffer, want grote mogelijkheden werden niet direct gecreëerd. Tegen het einde van de eerste helft werd de druk op het vijandige doel wel weer verder opgevoerd en uiteindelijk bezweek de Georgische defensie in de 39ste minuut onder de druk.

Nico Williams legde de bal vanaf links klaar op de rand van het zestienmetergebied, waar Rodri stond. De middenvelder van Manchester City schoot met een bekeken schot raak. Hoewel de VAR het doelpunt nog moest herbeoordelen vanwege mogelijk hinderlijk buitenspel van Álvaro Morata, bleef de treffer staan: 1-1.

Direct na rust kwam Spanje op voorsprong. Na een indraaiende voorzet van Lamine Yamal slaagde Ruiz erin van dichtbij binnen te koppen: 2-1. Het was de tweede assist dit toernooi voor de zestienjarige buitenspeler. Even daarvoor beproefde Khvicha Kvaratskhelia zijn geluk met een schot van grote afstand, maar die poging ging rakelings naast.

Een kwartier voor tijd leek Spanje op 3-1 te komen via een eigen goal van de Georgische verdediger Giorgi Gvelesiani, maar de treffer ging niet door omdat Yamal (die de bal laag voor het doel bracht) nipt buitenspel stond. De derde treffer viel kort daarna alsnog. Williams schoot de bal na een fraaie solo over de linkerflank hard en zonder genade in het dak van het doel.

Het slotakkoord werd gespeeld door invaller Dani Olmo. Na een pass van invaller Mikel Oyarzabal had Olmo een uitstekende aanname in huis waarmee hij ruimte maakte voor het schot vanaf randje zestien. Hij plaatste de bal vervolgens met veel gevoel in de linkerbenedenhoek: 4-1.

Doelpunt Spanje??! 83' Daniel Olmo Carvajal Spanje 4-1 Georgië Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/crXJq7eflQ#EURO2024 pic.twitter.com/U6GB3YqH5t — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

