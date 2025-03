Spanjaarden hebben het gemunt op één man van het Nederlands elftal: ‘Mestalla wordt een heksenketel’

Het Nederlands elftal staat zondagavond voor de belangrijke return in en tegen Spanje in de strijd om een plek in de halve finale van de Nations League. De Spaanse kranten verwachten een verhitte strijd, waarbij de supporters in Mestalla, het stadion van Valencia, het vooral gemunt zullen hebben op bondscoach Ronald Koeman.

Koeman kwam natuurlijk regelmatig in Mestalla gedurende zijn tijd bij FC Barcelona, maar de 62-jarige bondscoach is ook enige tijd trainer geweest van Valencia. Tussen november 2007 en april 2008 nam hij daar de honneurs waar.

In die tijd als trainer van Valencia won Koeman zelfs een prijs. Hij legde beslag op de Copa del Rey, maar dat mocht niet baten. Een aantal dagen later werd Koeman op straat gezet vanwege de teleurstellende resultaten in de competitie.

Het Spaanse Relevo schrijft dat Koeman in Valencia daarom meer tegenstanders dan aanhangers heeft en verwacht dat de bondscoach geen warm onthaal zal krijgen in Mestalla. “Het zal een heksenketel zijn”, zo meldt het medium.

“Niet alleen om Spanje aan te moedigen, maar ook om een aantal rekeningen te vereffenen met enkele hoofdrolspelers. Te beginnen met de rivaliserende coach Ronald Koeman, wiens eerdere uitspraken geen invloed hebben gehad op zijn relatie met de Spanjaarden."

Koeman sprak zich namelijk nog lovend uit over de club. “Mestalla is een geweldig stadion, vooral voor het team dat hier speelt. Valencia is een grote club”, zei hij eerder deze week. De Spanjaarden voelen daar echter weinig voor.

Het Nederlands elftal kon donderdagavond de overwinning ruiken in De Kuip, maar liet door een late rode kaart van Jorrel Hato en gelijkmaker van Mikel Merino de zege door de vingers glippen: 2-2. In Spanje zal Oranje vermoedelijk tot het gaatje moeten gaan om een plek in de halve finale te bemachtigen.