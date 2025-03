Spaanse media hebben allemaal dezelfde mening over Frenkie de Jong na Champions League-duel tussen FC Barcelona Benfica

FC Barcelona verslikte zich dinsdagavond niet in Benfica: de Portugezen gingen met 3-1 de boot in en liggen uit de Champions League, terwijl Hansi Flick en co zich melden in de kwartfinale. Frenkie de Jong deed 81 minuten mee aan de kant van Barça en leest daags na zijn optreden overal dezelfde conclusie over zijn spel.

In de heenwedstrijd leken de Catalanen na 22 minuten voor een helse opgave te staan toen Pau Cubarsí wegens een overtreding op de doorgebroken Vangelis Pavlidis van het veld werd gestuurd. Niks bleek minder waar. Wojciech Szczesny stond op en hield zijn ploeg in de wedstrijd, terwijl Raphinha de eindstand op 0-1 bepaalde.

In eigen huis hoefde Barcelona deze week dus slechts niet te verliezen. Twee doelpunten van andermaal Raphinha en een treffer van Lamine Yamal later, bekert de Spaanse grootmacht door in Europa, een gelijkmaker van Nicolás Otamendi ten spijt.

De basis voor de nieuwe overwinning op Benfica werd volgens La Vanguardia gelegd op het middenveld. “Flick gaf zijn team de opdracht om meer controle aan de bal te hebben en zijn spelers reageerden met rondo’s, met hoofdrollen voor De Jong en Pedri.”

Ook AS zag een ijzersterke samenwerking op het Barcelona-middenrif. “De Jong kan het geweldig vinden met Pedri.” Wat de sportkrant betreft ligt een contractverlenging 'op tafel' voor De Jong. “Hij speelde een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Zijn vermogen om op te stomen en door linies heen te breken overrompelde Benfica meer dan eens.”

De Catalaanse media kunnen weinig andere conclusies trekken. “De Nederlander vormde een perfect duo met Pedri”, zag de rapporteur van Mundo Deportivo. “De Jong verdedigde, was geweldig aan de bal en wist linies te doorbreken als Benfica druk zette.”

Sport zag de voormalig Ajacied dicht bij een treffer komen. “Dat zou een beloning geweest zijn voor zijn goede optreden. Hij trekt zijn goede lijn door.”