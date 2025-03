Spaan wijst resoluut beste aanvaller Nederlands elftal aan en wil hem oproepen in plaats van PSV'er Noa Lang

Noa Lang heeft afgelopen weekeinde bepaald niet het hart van Henk Spaan overwonnen, zo blijkt uit de column van laatstgenoemde in Het Parool. Spaan noemt de PSV’er een ‘pain in the ass’.

Voor de tweede keer in een week tijd kruiste de in crisissferen verkerende ploeg van Peter Bosz de degens met stuntclub Go Ahead Eagles, voor de tweede keer ging PSV nat, een treffer van Lang ten spijt.

Naast zijn doelpunt, die Spaan typeert als ‘mazzelgoal’, viel de extravagante aanvaller op met zijn provocerende gedrag richting de Go Ahead-aanhang. Wat de columnist betreft laat Ronald Koeman Lang links liggen.

“Graag kom ik terug op de voorlopige selectie van het Nederlands elftal”, begint Spaan zijn betoog, “en met name het kiezen van Lang en (Memphis, red.) Depay en het negeren van Joshua Zirkzee, onze beste aanvaller. Dat is inderdaad ook maar een mening, in elk geval geen wetenschap.”

“Waarom Lang?”, vraagt de schrijver zich af. “De jongen maakte zaterdag een mazzelgoal tegen Go Ahead en ging vervolgens lopen klieren voor het vak met Deventer supporters. Even later stond hij met zijn voorhoofd tegen een tegenstander aan, zoals in donkere stegen wel gebeurt, maar liever niet in Oranje.”

“Wat moet Koeman met zo’n pain in the ass? Er zijn mensen die hem zo’n leuke, onafhankelijke geest vinden. Dat is hij niet”, is Spaan van mening.

“Noa Lang is iemand op wie je nooit kunt bouwen wegens zijn ‘korte lontje’. Depay voetbalt in Brazilië. Koeman vloog ernaartoe om het te controleren en zag dat het klopte”, besluit Spaan zijn column.