Noa Lang zoekt provocerend de confrontatie met Go Ahead-publiek; Luuk de Jong grijpt in

PSV staat na een tumultueuze eerste helft op voorsprong op bezoek bij Go Ahead Eagles. Noa Lang speelde een hoofdrol met het maken van de 1-2. De aanvaller zocht na zijn doelpunt de confrontatie met het publiek van Go Ahead.

PSV begon dominant aan de wedstrijd, maar kon dat in de openingsfase niet omzetten in een echte kans. Go Ahead sloeg in de 24ste minuut bij zijn eerste mogelijkheid genadeloos toe. Victor Edvardsen gaf een uitstekende lage voorzet op Oliver Antman, die Olivier Boscagli eruit sprintte en binnentikte: 1-0.

PSV forceerde binnen zeven minuten de gelijkmaker. Na een half afgeslagen hoekschop gaf Boscagli een bekeken voorzet op De Jong, die bij de tweede paal van dichtbij inkopte: 1-1.

Binnen enkele minuten daarna stond PSV al op voorsprong. Lang dribbelde van links naar binnen en had het geluk dat zijn schot via het blok van Aske Adelgaard een enorme boog meekreeg. Daardoor was doelman Jari De Busser kansloos: 1-2.

Lang werd daarop massaal uitgefloten door het publiek in De Adelaarshorst en besloot de confrontatie te zoeken door met een provocerend juichgebaar richting het thuispubliek te springen.

Luuk de Jong zag het gebeuren en besloot zijn ploeggenoot weg te trekken bij de zijlijn.