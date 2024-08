Sofyan Amrabat kan carrière vervolgen bij Turkse topclub óf in de Premier League

Sofyan Amrabat lijkt in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog voor een vertrek bij Fiorentina te staan. De Marokkaans international kan volgens Fabrizio Romano rekenen op serieuze interesse van Fenerbahçe, terwijl ook Everton naar zijn diensten heeft geïnformeerd.

Fenerbahçe is bereid om Amrabat voor twee miljoen euro te huren en hem na het seizoen middels een verplichte koopoptie van twaalf miljoen definitief van Fiorentina over te nemen. La Viola zet echter in op een hogere transfersom, aldus Romano.

De journalist schrijft dat beide clubs nog steeds met elkaar in onderhandeling zijn om een deal over Amrabat te sluiten, terwijl Everton zich eveneens voor de middenvelder heeft gemeld.

Amrabat werd het afgelopen seizoen door Fiorentina verhuurd aan Manchester United. Hij begon nog wel aardig op Old Trafford, maar werd gedurende het seizoen vaker bankzitter dan basisspeler.

De controleur kwam uiteindelijk tot 27 officiële duels in het shirt van the Red Devils. Door de vele blessures in de defensie gebruikte Erik ten Hag Amrabat ook enkele keren als linksback.

Manchester United had de optie om Amrabat na de uitleenbeurt definitief van Fiorentina over te nemen, maar besloot de koopoptie uiteindelijk niet te lichten.