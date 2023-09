Soap ten einde: Volendam en Twente bevestigen transfer Eiting

Vrijdag, 1 september 2023 om 17:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:26

Carel Eiting maakt definitief de overstap naar FC Twente, zo bevestigen de Tukkers en FC Volendam vrijdagmiddag. Na een lange soap is de middenvelder er eindelijk in geslaagd om weg te komen uit Volendam, nadat de plaatselijke FC volgens de arbitragecommissie van de KNVB een transfer lange tijd onnodig in de weg stond. De Enschedeërs betalen een bedrag van 1 miljoen euro aan Volendam.

Het was al lange tijd onrustig tussen Eiting en Volendam. Twente probeerde de geboren Amsterdammer eerder deze zomer voor 400.000 euro over te nemen, de afkoopsom die in zijn contract stond. Volendam hoopte te profiteren van enkele onduidelijkheden in de verbintenis en besloot vervolgens zijn contract te verlengen, waardoor de vertrekclausule van 400.000 euro volgens de club niet meer geldig was en er veel meer kon worden verdiend aan Eiting.

Eiting was het daar niet mee eens en stapte vervolgens naar de arbitragecommissie. Tijdens die zaak, die twee weken geleden plaatsvond, kwam Volendam als winnaar uit de strijd. De partijen moesten er onderling uit zien te komen, werd er bepaald. Beide partijen werden verplicht mee te werken aan een deal, en zowel Eiting als Twente was bereid water bij de wijn te doen. De middenvelder was van mening dat Volendam wederom weigerde mee te werken aan een transfer, waardoor hij besloot opnieuw naar de arbitragecommissie te stappen.

Met de tweede zaak had Eiting wel succes: hij werd in het gelijk gesteld en de arbitragecommissie oordeelde dat Volendam inderdaad te weinig deed om tot een akkoord te komen met Twente. Daardoor maakt de controleur voor een transfersom van circa een miljoen euro nu alsnog de overstap naar Twente. Via de clubwebsite van zijn nieuwe club reageert Eiting op zijn transfer. "Ik ben heel blij hier nu bij FC Twente te zijn en voor deze mooie club te gaan spelen. Ik ga alles geven voor de spelers, de club en de supporters. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijd hier in het stadion." Zondagmiddag nemen Volendam en Twente het tegen elkaar op in het Kras Stadion.

