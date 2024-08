Sneijder is niet tevreden over één Ajax-speler: 'Minpunten, zo krijg je geen basisplek'

Wesley Sneijder is allerminst te spreken over het optreden van Brian Brobbey. Halverwege het Europa League-duel met Jagiellonia Bialystok staat Ajax weliswaar met 1-0 voor, maar de bijdrage van de spits aan de voorsprong was minimaal.

In het eerste bedrijf kreeg Brobbey zeker twee mogelijkheden om de score te openen met het hoofd. Bij de eerste kans kon hij zijn kopbal niet voldoende vaart meegeven, terwijl zijn tweede poging op vreemde wijze naast ging.

“Bergwijn kreeg kansen, maar laten we ook Brobbey niet vergeten”, zo begint Sneijder tijdens de rust in de uitzending van Ziggo Sport. “Je wordt afgerekend op deze momenten, dus hij staat nu weer in de min, denk ik”, doelt de analist op de gemiste kansen.

“Akpom maakte een hattrick afgelopen week tegen dezelfde tegenstander. Hij maakte ze wel af. Twee keer staat hij wel op de goede plek.”

“Hij is natuurlijk niet echt een kopper en dat weten we van Brobbey. Maar dit zijn wel twee momenten waarvan er toch minimaal één moment een doelpunt moet opleveren wil je straks de basisplaats verdienen.”

“Zeker bij die tweede kopbal had ik eigenlijk het gevoel dat er een verdediger tussenzat. In de herhaling zag ik dat de bal echt bij hem van het hoofd kwam. Die moet je schampen en in de verre hoek laten glijden.”

Bij rust gaat Ajax met een 1-0 voorsprong aan de leiding dankzij een laat doelpunt van Kian Fitz-Jim.