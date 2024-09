Sneijder: 'Geweldig, echt geweldig! Hij kan heel belangrijk worden voor dit Ajax'

Wesley Sneijder heeft genoten van het optreden van Kian Fitz-Jim tegen Besiktas (4-0 winst). De recordinternational van het Nederlands elftal beschouwt de middenvelder van Ajax, die het openingsdoelpunt maakte, als de uitblinker van de avond. "Geweldig, echt geweldig", aldus Sneijder bij Ziggo Sport over Fitz-Jim.

"Zowel bij balbezit als balverlies, alles wat hij vanavond deed was fantastisch", zegt Sneijder. "Hij was overal bij betrokken vandaag. Bij de goal komt hij toch weer op de goede plek uit in het strafschopgebied, hij loert op dat soort momenten."

Fitz-Jim verscheen zelf na afloop ook voor de camera. De middenvelder van Ajax hoorde via verslaggever Noa Vahle over de mooie woorden van Sneijder. "Dankjewel voor het compliment", aldus Fitz-Jim.

"Het ging heel goed, ook qua team", vervolgt Fitz-Jim, die het lastig vindt om een verklaring te zoeken voor het verschil met de wedstrijd zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-1). "In de ArenA zijn we sowieso wat beter. Dat zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo."

Fitz-Jim heeft onder Francesco Farioli een basisplaats veroverd. De middenvelder speelt in een iets andere rol dan hij gewend is. "Ik ben er meer mee bezig om in scoringspositie te komen. Voorheen heb ik nooit zo hoog op het veld gespeeld als ik nu doe. Ik had toevallig vandaag met de assistent-coach Daniele (Cavalletto, red.) beelden bekeken van de wedstrijd tegen Go Ahead. Daar kwam ik vaak tot aan de zestien, maar vandaag ben ik vaak echt in de box gekomen."

Fitz-Jim moet nog een beetje wennen aan zijn nieuwe rol. "Maar ik denk dat het wel bij me past in principe. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit mijn jaar kan worden bij Ajax. Ik moet nog beter worden, nog dominanter worden."

Sneijder is het eens met Fitz-Jim. "Ik denk wel dat het zijn jaar kan worden. Wat ik vanavond heb gezien, vond ik echt heel erg goed. Als hij dit kan vasthouden, kan hij heel belangrijk worden voor Ajax."