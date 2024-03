Slot wijzigt opstelling Feyenoord niet en houdt vast aan zelfde flankspelers

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met sc Heerenveen bekendgemaakt. De oefenmeester heeft besloten om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo vorig weekend (3-0). De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld behoudt Ramiz Zerrouki zijn basisplaats. De Algerijn wordt bijgestaan door Mats Wieffer en de meer aanvallend ingestelde Quinten Timber, die de positie van de geblesseerde Calvin Stengs inneemt.

Voorin kiest Slot voor Santiago Gimenez als spits. De Mexicaan wordt geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Luka Ivanusec (links). Igor Paixão moet het doen met een reserverol. Slot kan niet beschikken over de geblesseerden Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël, Alireza Jahanbakhsh, Antoni Milambo en dus ook Stengs.

Heerenveen

Flinke meevaller voor Heerenveen is de terugkeer van Ion Nicolaescu. De Moldaviër kampte maandenlang met een buikspierblessure, maar maakt zondagmiddag zijn rentree in de wedstrijdselectie. “Hij zou in het laatste gedeelte iets kunnen betekenen. Ion kan een kwartier of twintig minuten meedoen", liet trainer Kees van Wonderen weten op de clubsite.

Eerder dit seizoen verloor Heerenveen met liefst 6-1 van Feyenoord. “Dat was de enige wedstrijd dit seizoen dat we volslagen kansloos waren. Maar onze situatie is nu heel anders dan toen. Sven van Beek kwam net terug van een blessure en kon maar een helft meedoen, Luuk Brouwers was nog niet zo lang bij ons en Thom Haye ontbrak op het middenveld." Brouwers is er zondag overigens niet bij. De middenvelder kampt met hamstringklachten.

Bij Feyenoord herinnert men zich de klinkende 6-1 zege op Heerenveen nog goed. Zondag beginnen beide ploegen echter weer op nul en Slot is op zijn hoede voor de Friezen. “Omdat het in onze ontmoetingen met Heerenveen vaak dicht bij elkaar ligt”, verklaarde de oefenmeester op de clubsite.

“Daarnaast troffen we toen een ander Heerenveen en zijn hun resultaten goed in thuiswedstrijden. Wij weten dat ons een pittige uitwedstrijd te wachten staat.” Het grootste nieuws bij Feyenoord kwam deze week op sponsorgebied. MediaMarkt gaat aankomende zomer de nieuwe hoofdsponsor worden van Feyenoord, al moet de club dat nog wel bevestigen.

Opstelling sc Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Tahiri; Walemark, Van Amersfoort, Nunnely.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

