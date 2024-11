Slot reageert heel gevat op klaagzang van Salah over mogelijk vertrek bij Liverpool

Arne Slot is dinsdag op de persconferentie van Liverpool in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Real Madrid ingegaan op de situatie van Mohamed Salah. De coach reageert met een kwinkslag op de klaagzang van zijn sterspeler, die zondag na de overwinning tegen Southampton (3-2) zijn onvrede uitsprak over het uitblijven van een nieuwe contractaanbieding.

Het contract van Salah loopt aan het eind van het seizoen af. De rechtsbuiten van Liverpool, ook dit seizoen de absolute ster van het elftal, sprak daar zondag na zijn twee goals tegen Southampton zijn onvrede over uit. "Of ik bij Liverpool blijf? Momenteel ben ik more out than in", aldus Salah.

Slot werd dinsdag logischerwijs gevraagd naar de harde uitspraken van Salah. "Ik heb al heel vaak gezegd dat ik niet inga op de contractsituatie van spelers", begon de ex-trainer van Feyenoord en AZ.

"Het enige dat ik kan zeggen is: als ik kijk naar onze opstellingen, dan is Mo Salah more in than out", klinkt het gevat. "Dat is alles dat ik kan zeggen."

Liverpool moest het zondag tegen Southampton stellen zonder Trent Alexander-Arnold. De rechtsback zit wel bij de wedstrijdselectie voor het thuisduel woensdag met Real Madrid, zo bevestigt Slot. "Hij is erbij, maar hij is niet beschikbaar om te starten", aldus de manager van Liverpool.

"Trent zou minuten kunnen maken tegen Real Madrid, maar in de ideale situatie blijft hij op de bank", zegt Slot.