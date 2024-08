Slot pijnigt Ten Hag: Liverpool wint met ruime cijfers van Man United

De eerste ontmoeting tussen Erik ten Hag en Arne Slot is een prooi geworden voor de manager van Liverpool. The Reds rekenden in de nacht van zaterdag op zondag met 3-0 af met Manchester United. Fabio Carvalho, Curtis Jones en Konstantinos Tsimikas verzorgden de doelpuntenproductie.

Aan de kant van Liverpool was er een basisplaats weggelegd voor Ryan Gravenberch en mocht ook Sepp van den Berg minuten maken. Cody Gakpo en Virgil van Dijk sluiten vanwege hun uitgestelde vakantie later aan.

Onder toeziend oog van 77.559 toeschouwers - het hoogste aantal ooit voor een voetbalwedstrijd in North of South Carolina - kwam de equipe van Slot al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na tien minuten vond Carvalho het net.

De Portugees verschafte zich middels een schijnbeweging wat ruimte op de rand van de zestien en haalde met links doeltreffend uit. André Onana, die het schot van richting veranderd zag worden, stond aan de grond genageld.

Na ruim een half uur spelen werd de score verdubbeld. Na een voorzet vanaf de rechterkant van Mohamed Salah was het voor Jones een koud kunstje om van dichtbij binnen te glijden.

Alsof het daarmee nog niet erg genoeg was voor Ten Hag volgde na een uur spelen ook nog de 3-0. Na een combinatie over de rechterkant van het veld was het Tsimikas die het laatste zetje mocht geven uit een rebound.

Opmerkelijk was dat United het duel voor een groot deel domineerde. Het ontbreken van een bewezen doelpuntenmaker, wat vorig seizoen ook het grootste probleem bleek, kostte the Mancunians uiteindelijk de kop.

Ten Hag en Slot treffen elkaar ook in de Premier League al vroeg in het seizoen. Op 1 september, tijdens de derde speelronde, nemen Manchester United en Liverpool het op Old Trafford tegen elkaar op.