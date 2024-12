Slot maakt duidelijke keuze tussen laatste halfjaar bij Feyenoord en eerste periode bij Liverpool

Arne Slot sloot het kalenderjaar zondag af met een klinkende zege op West Ham United (0-5). De manager van Liverpool spreekt na afloop zijn grote tevredenheid uit over de wedstrijd en gaat in op het juichgebaar van Trent Alexander-Arnold, een van de grote namen met een aflopend contract.

Liverpool zette West Ham via goals van Luis Díaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Diogo Jota overtuigend opzij. "Ik heb ervan genoten", reageert Slot na afloop bij Sky Sports. "Er waren genoeg momenten dat ik achterover kon leunen en kon genieten. Ik heb nog wel even gedacht aan de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Toen kwamen we 1-5 voor en kwam Tottenham terug tot 3-5. Vandaag behielden we meer controle over de wedstrijd."

Salah was met een doelpunt en twee prachtige assists de uitblinker. Als de verslaggever over de Egyptenaar begint, voelt Slot al aan wat er gaat komen. "Misschien kan ik de vraag stellen en dat jij antwoordt?", zegt de coach met een knipoog. "Hoe staat het ervoor met Mo's contract?", vraagt de lachende Slot, die geen antwoord krijgt. "Ik zeg altijd: we praten niet in het openbaar over contractsituaties", zegt de manager dan maar zelf.

Liverpool heeft dit seizoen te maken met drie aflopende contracten. Volgens de verslaggever van Sky Sports hangt er rond Alexander-Arnold een negatiever sentiment dan rond Virgil van Dijk en Salah. "Nee, daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij is er niets negatiefs aan zijn situatie. Hij maakte een fantastisch doelpunt. De manier waarop hij dat vierde vertelt je waarschijnlijk genoeg, dus ik hoef er volgens mij niets meer over te zeggen."

Alexander-Arnold maakte met zijn rechterhand een praatgebaar, waarmee hij leek te willen vertellen dat niet alle verhalen rond zijn persoon waar zijn. In Spanje klonken de afgelopen dagen hardnekkige geruchten over een transfervrije overstap naar Real Madrid.

"Ik ben heel blij met Trent, even blij als ik ben met Mo en Virgil", gaat Slot door. "Voor mij is er geen verschil. Misschien is er rond Trent wat meer rumoer in de media, maar ik ben blij met alle drie op dit moment."

Liverpool raakte in de eerste helft Joe Gomez kwijt met een blessure. "Als een speler in een sprint aangeeft dat hij gewisseld moet worden, dan weten we allemaal dat het gaat om een hamstringblessure. We weten allemaal dat dat een tijdje gaat duren. Ik weet niet hoe lang, maar hij zal er best even uit liggen."

Slot wordt gevraagd om terug te blikken op zijn persoonlijke 2024. "Het was een geweldig jaar. Het eerste halfjaar was natuurlijk nog bij een andere geweldige club, Feyenoord. Ik vroeg me af of ik een andere club kon vinden waar ik zelfs nog een betere tijd zou hebben. Mijn tijd hier in Engeland kan er zeker aan tippen, is waarschijnlijk zelfs beter, omdat het speciaal is om het in een ander land te doen. Ik heb met geweldige spelers mogen werken bij beide teams en ik heb zelfs maar één keer verloren dit jaar. Dat was tegen Nottingham Forest."