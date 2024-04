Slot houdt vertrouwen in Santiago Gimenez: ‘Maar hij moet dat wel terugbetalen’

Arne Slot heeft nog altijd alle vertrouwen in Santiago Gimenez. De spits van Feyenoord weet zijn vorm uit 2023 vooralsnog niet te etaleren in 2024, wat hem al de nodige kritiek opleverde. Slot laat tegenover ESPN weten achter zijn topscorer te staan.

Gimenez staat dit seizoen al op 21 Eredivisie-treffers, maar heeft dat indrukwekkende aantal vooral te danken aan zijn uiterst productieve eerste seizoenshelft. De Mexicaan wist in zijn laatste vijf competitieduels al niet meer te scoren. In zijn laatste zestien duels voor de regerend landskampioen prikte hij slechts driemaal raak.

Slot krijgt van verslaggeefster Fresia Cousiño Arias de vraag wat Gimenez van hem nodig heeft. "Ik denk hetgeen dat iedereen nodig heeft: vertrouwen. Maar uiteindelijk is het ook zo dat spelers dat vertrouwen terug moeten betalen. Want hij heeft een concurrent met Ayase Ueda."

"Maar Santiago is wel één van de spelers die gewend is om finales en grote wedstrijden te spelen. Vorig jaar maakte hij nog in de kampioenswedstrijd een belangrijke goal. In de Gold Cup-finale maakte hij voor zijn land ook een hele belangrijke goal." Gimenez bezorgde Mexico in de zomer van 2023 de Gold Cup met de enige treffer tegen Panama.

"Dus ja, hij heeft de laatste weken wat minder gescoord, maar ik zou hem zeker niet afschrijven als ik jullie was." Slot weet dat Gimenez het soms moeilijk heeft met zijn gebrek aan doelpunten. Tegelijkertijd ziet de oefenmeester ook dat Gimenez het positief oppakt. "Je hebt hem al een of twee keer op de bank zien zitten, dat hij helemaal in zichzelf gekeerd was. En je hebt gezien dat hij op X al een keer heeft gecommuniceerd met de achterban."

"Uiteindelijk denk ik wel dat hij een extraverte jongen is. Dat hebben we dit jaar ook wel gezien volgens mij. Maar ja, dat hij ook baalt van het feit dat hij de laatste weken wat minder scoort, is helder. Maar hij is ook heel blij dat hij onderdeel van een team is dat al heel lang niet verloren heeft." Feyenoord verloor voor het laatst binnen negentig minuten op 13 december vorig jaar van Celtic. Feyenoord wist toen al zeker dat het derde zou eindigen in zijn Champions League-groep.

Daags na de 6-0 zege op Ajax bood Gimenez, die niet scoorde in die wedstrijd, zijn excuses aan voor zijn doelpuntendroogte. "Bedankt voor alle steun. Ik weet dat jullie doelpunten van mij verwachten en de afgelopen periode heb ik jullie in de steek gelaten. Ik wil jullie alleen vertellen dat ik van deze club houd en dat ik altijd voor dit shirt zal strijden. Geniet ervan, Kameraden”, aldus de Mexicaan, die in het daaropvolgende duel met Fortuna Sittard (0-1 zege) ook niet tot scoren kwam.

