Slot gooit Nieuwkoop meteen voor de leeuwen bij terugkeer in De Kuip

Zondag, 13 augustus 2023 om 13:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:38

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft zijn opstelling voor het duel met Fortuna Sittard bekendgemaakt. De deze week teruggekeerde Bart Nieuwkoop krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Marcus Pedersen, die een transfer naar Torino lijkt te gaan maken. Verder zijn er basisplaatsen voor Quinten Timber en Calvin Stengs en moet Alireza Jahanbakhsh op de bank plaatsnemen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow is de doelman van de Rotterdammers. De verdediging, van rechts naar links, wordt gevormd door Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, David Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld moeten Ramiz Zerrouki en Mats Wieffer voor de balans zorgen, terwijl er ook plaats is voor Timber. Niet Alireza Jahanbakhsh maar Stengs start als rechtsbuiten en Igor Paixão opereert vanaf links. Santiago Giménez is de diepste spits. Onder meer spits Ayase Ueda, die deze zomer overkwam van Cercle Brugge, neemt plaats op de bank.

Na het verloren duel tegen PSV krijgt Feyenoord de kans om die kater weg te spoelen. De Rotterdammers sloegen deze zomer een grote slag met de contractverlenging van Giménez, die afgelopen seizoen met vijftien treffers een groot aandeel had in de landstitel en ook deze jaargang de grote man in de aanval moet worden. Slot verwelkomende daarnaast een aantal aanwinsten, al is toptarget Luka Ivanusec nog niet binnen. Feyenoord moet het stellen zonder de geblesseerden Gernot Trauner en Patrik Wålemark. Dat Feyenoord de torenhoge favoriet is tegen Fortuna blijkt ook uit de statistieken: van de laatste acht competitieduels tegen de Limburgers wonnen de Rotterdammers er zeven.

Fortuna weet echter dat het enige resultaat in die reeks uitgerekend vorig seizoen werd behaald. In De Kuip was een treffer van Iñigo Córdoba goed voor een punt: 1-1. Bij de ploeg uit Sittard staat voormalig Feyenoorder Danny Buijs sinds dit seizoen aan het roer. "Ik ken elk hoekje in het stadion. Heel bijzonder om daar te komen, zeker als 'de vijand'", liet de oefenmeester optekenen bij Rijnmond. "Je kent ook veel mensen in en rondom de club en op de tribunes. Dat maakt het bijzonder." Tegenvaller voor Buijs is het ontbreken van Úmaro Embalo, die een schorsing meeneemt van vorig seizoen. Ook zomeraanwinst Kaj Sierhuis ontbreekt. Voor de nog niet volledig fitte spits komt het duel te vroeg.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wieffer, Timber; Stengs, Giménez, Paixão.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Vita; Duarte, Rosier; Noslin, Halilovic, Cordoba; Gladon.