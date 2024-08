Slot en Liverpool maken indruk met knappe oefenzege op Arsenal

Het Liverpool van Arne Slot heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een oefenduel in de Verenigde Staten gewonnen van Arsenal. The Reds zegevierden met 2-1 door treffers van Mohamed Salah en Fabio Carvalho. Kai Havertz deed iets terug.

Slot trad aan met een redelijk sterke basiself. Naast Salah verschenen ook Dominik Szoboslai, Diogo Jota en Harvey Elliott aan de aftrap. Centraal achterin was er een plek ingeruimd voor Sepp van den Berg.

Het duel in het Lincoln Financial Field in Philadelphia was amper twee minuten oud, toen Gabriel Martinelli voor het eerst het vijandelijke doel onder vuur nam. Zijn schot ging over het doel bij Caoimhin Kelleher.

De Ierse goalie kwam niet veel later opnieuw goed weg, toen hij treuzelde en de bal tegen de jagende Gabriel Jesus aan schoot. Via het been van de Braziliaanse spits rolde de bal rakelings naast.

Vervolgens was het de beurt aan Liverpool, dat steeds beter in het spel kwam en ook gevaarlijk werd. Elliott stuurde Salah weg en zag hoe de Egyptenaar het hoofd koel hield en beheerst afrondde in de linkerhoek: 1-0.

Nadat Jota vervolgens de buitenkant van de paal had geraakt, zette Carvalho Liverpool na ruim een half uur spelen op comfortabelere voorsprong. Na opnieuw voorbereidend werk van Elliott schoot de Portugees raak.

Heel lang liet de tegentreffer van Arsenal niet op zich wachten, daar het op slag van rust Havertz was die van dichtbij kon binnentikken op aangeven van Martin Odegaard: 2-1.

Reactie Slot

"We hadden veel problemen met Arsenal, want ze zaten ons voortdurend op de huid", blikte Slot terug bij het clubkanaal van Liverpool. "Maar ik denk niet dat ze heel veel kansen hebben gecreëerd."

"Dat is positief, want je hebt altijd moeilijke momenten in een wedstrijd. En als je met zoveel mensen verdedigt, is dat heel goed. We hebben allemaal genoten van de eerste helft - op de eerste tien minuten na."