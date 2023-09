Slot: ‘Dat zijn we niet gewend uit bij Ajax, maar wat is daar de waarde van?’

Zondag, 24 september 2023 om 14:46

Arne Slot moet even wennen aan de favorietenrol voor Feyenoord in een uitwedstrijd tegen Ajax, zo gaf de trainer voorafgaand aan De Klassieker toe. De oefenmeester in Rotterdamse dienst benadrukt wel dat een dergelijke rol niet heel veel zegt in een topper en Slot verwijst daarbij naar de stroeve seizoensstart die Feyenoord vorige maand doormaakte.

"Het is do or die voor Ajax, maar is het ook do or die voor Feyenoord? Want PSV dendert maar door", vraagt Hans Kraay junior namens ESPN. "Ja, maar in De Klassieker is het altijd do or die. En dan is er nog de ranglijst, dus is het voor beide ploegen erg belangrijk om vandaag een goed resultaat te halen", benadrukt Slot nog maar eens het belang van het topduel in Amsterdam. Kraay wil vervolgens weten van de Feyenoord-coach of het niet 'ongelooflijk eng is' dat zijn ploeg zo in de favorieten wordt geduwd.

"Dat zijn we niet gewend als we naar de ArenA toegaan. Maar wat is de waarde van een favorietenrol?", vraagt Slot zich hardop af. "We waren thuis tegen Fortuna Sittard (0-0, red.) en uit tegen Sparta (2-2, red.) ook favoriet. En om uiteenlopende redenen weten we daar ook niet te winnen. De aanleiding voor de favorietenrol is misschien omdat we vorig jaar kampioen zijn geworden, en dat we aan de bal vrij goed spelen. Maar dat moet je eerst laten zien vandaag, wil je daar waarde aan toekennen", zo geeft Slot mee aan zijn spelersgroep.

Ivanusec

Kraay wil tenslotte weten hoelang de weggevallen Luka Ivanusec uit de roulatie is. "Het is niet heel ernstig, als je door je enkel gaat ben je er even uit. Hij is niet afgescheurd, maar wel een lichte verrekking. We hopen dat hij zo snel mogelijk weer terugkeert op het trainingsveld en dat is soms ook een beetje afhankelijk van het individu. De ene herstelt sneller dan de ander. Maar stiekem hebben we een klein beetje de hoop dat hij vóór de interlandperiode (begin oktober, red.) weer inzetbaar is."