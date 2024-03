Slecht nieuws voor Engeland en Arsenal: Saka verlaat trainingskamp geblesseerd

Bukayo Saka heeft het trainingskamp van Engeland moeten verlaten. Dat bevestigt het land via de officiële kanalen. De aanvaller van Arsenal arriveerde bij de nationale ploeg met een blessure, en was daardoor niet meer in staat om mee te trainen. Om wat voor blessure het gaat, wordt niet gemeld.

“Bukayo Saka heeft het trainingskamp van Engeland verlaten en is teruggekeerd naar zijn club om aan zijn verdere herstel te werken”, aldus the Three Lions via de officiële kanalen.

“De aanvaller van Arsenal meldde zich met een blessure op St. George’s Park (de campus van de Engelse teams, red.) en kon niet meedoen aan de training.”

Tot slot wordt er medegedeeld dat er geen vervanger wordt opgeroepen voor de 22-jarige buitenspeler.

Het ontbreken van Saka is een grote tegenvaller voor Engeland. De 32-voudig international is dit seizoen in uitstekende vorm. Voor zijn club Arsenal scoorde hij tot dusver dertien keer in de Premier League, waarmee hij clubtopscorer is.

Bij het nationale elftal is Saka normaal gesproken een vaste waarde. In oktober moest hij overigens ook al twee interlands aan zich voorbij laten gaan, destijds vanwege een bovenbeenblessure.

Engeland speelt de komende dagen twee oefeninterlands, als voorbereiding op het EK 2024. Zaterdag is Brazilië de tegenstander, dinsdag staat de topper tegen België op het programma.

