‘Slagvaardig Real Madrid wil snel twee nieuwe aanwinsten presenteren’

Real Madrid hoopt op korte termijn niet één maar twee spelers in te lijven. Marca weet dat op de achtergrond hard wordt gewerkt aan het ondertekenen van Leny Yoro en Franco Mastantuono. Real wil de signeersessies zo snel mogelijk inplannen, zo klinkt het.

Real richt zich bij de zoektocht naar versterking op talentvolle spelers die nog een lange weg te gaan hebben. Na Vinícius Júnior, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler en Endrick is het nu de beurt aan bovengenoemd tweetal.

Van de pas achttienjarige Yoro is bekend dat hij zijn contract bij Lille OSC niet gaat verlengen. De centrale verdediger ligt na dit seizoen nog één jaar vast, waardoor de clubleiding van Lille niet te hoog in de boom kan zitten.

Real verwacht, mede door het volgend jaar aflopende contract, dat het Yoro voor een schappelijke prijs kan overnemen. Het bedrag dat Lille in eerste instantie wenste, honderd miljoen euro, komt niet op tafel.

Het gerenommeerde Transfermarkt schat de huidige waarde van Yoro in op veertig miljoen euro. De jonge Fransman beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak met 36 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin was hij driemaal trefzeker.

Het andere doelwit, de pas zestienjarige Mastantuono, moet worden overgenomen van River Plate. Marca weet dat alle Europese grootmachten de voorbije maanden naar Argentinië zijn afgereisd om de middenvelder live aan het werk te zien.

De strijd om de Argentijn lijkt dan ook nog maar net begonnen. River Plate verbeterde onlangs zijn contract door een ontsnappingsclausule op te laten nemen van 45 miljoen euro. Mastantuono ligt nog tot medio 2026 vast.

De tiener kwam in 2024 tot dusver tot tien officiële wedstrijden namens River Plate, met een totaal van 360 speelminuten. Daarin wist hij eenmaal te scoren. Opmerkelijk genoeg had Mastantuono als kind de mogelijkheid om door te breken als talentvol tennisser.

